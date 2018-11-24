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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Анжер
Нант - Анжер: обзор матча 24 ноября 2018
Нант
24.11.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 1
Завершен
Анжер
89'
М. Уорис
5'
С. Баокен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Анжер
ГОЛ! 1:1!
М. Уорис
Пас отдал
Э. Сала
89'
Желтая карточка
М. Уорис
85'
72'
Желтая карточка
М. Павлович
36'
Желтая карточка
С. Баокен
25'
Желтая карточка
Б. Сантамария
Желтая карточка
Э. Лимбомбе
23'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Баокен
Пас отдал
Ф. Тайт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
5
Кара
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Анжер
1
Закари Буше
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Тэтэрушану
34
Карлос
5
Паллуа
5
Жиротто
6
Лима
7
Туре
2
Фабио
21
Бочилия
8
Мутуссами
77
Лимбомбе
22
Сала
4-1-3-1-1
16
Бутель
25
Бамба
4
Павлович
29
Томас
8
Траоре
7
Сантамария
17
Ндойе
11
Рен-Аделед
15
Капелле
29
Тайт
13
Баокен
Остались в запасе
Нант
Анжер
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
5
Кара
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
5
Кара
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Нант - Анжер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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