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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Нант
Ренн - Нант: обзор матча 11 ноября 2018
Ренн
11.11.2018, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 1
Завершен
Нант
8'
Я. Йоханссон
16'
Э. Сала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Нант
Желтая карточка
К. Гренье
64'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
59'
56'
Желтая карточка
Д. Карлос
Желтая карточка
Б. Андре
53'
Желтая карточка
М. Зеффан
51'
21'
Желтая карточка
Э. Кватен
16'
ГОЛ! 1:1!
Э. Сала
Пас отдал
Л. Лима
ГОЛ! 1:0!
Я. Йоханссон
Пас отдал
К. Гренье
8'
7'
Желтая карточка
А. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
9
Джордан
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
5
Кара
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-3-2-1
40
Коубек
5
Бенсебаини
2
Зеффан
3
Да Силва
14
Траоре
19
Гренье
15
Йоханссон
21
Андре
20
дель Кастильо
7
Сарр
23
Эну
3-3-2-2
16
Тэтэрушану
34
Карлос
5
Паллуа
6
Лима
22
Кватен
7
Туре
5
Жиротто
21
Бочилия
21
Ронжье
20
Уорис
22
Сала
Остались в запасе
Ренн
Нант
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
9
Джордан
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Максим Дюпе
ВР
5
Кара
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
9
Джордан
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Максим Дюпе
ВР
5
Кара
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Ренн - Нант
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
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