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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Нант
Ним - Нант: обзор матча 16 января 2019
Ним
16.01.2019, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 0
Завершен
Нант
64'
С. Алакуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Нант
90'
+3
Желтая карточка
Д. Карлос
Желтая карточка
К. Депрес
86'
77'
Желтая карточка
Н. Паллуа
ГОЛ! 1:0!
С. Алакуш
Пас отдал
Р. Рипар
64'
45'
+1
Вторая желтая
К. Кулибали
2'
Желтая карточка
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
4-3-2-1
13
Бернардони
27
Мауасса
23
Бриансон
4
Ландре
22
Алакуш
10
Саванье
4
Ферри
25
Валь
99
Буанга
20
Рипар
7
Алиуи
4-1-3-2
16
Тэтэрушану
22
Кватен
5
Паллуа
34
Карлос
6
Лима
7
Туре
8
Мутуссами
21
Ронжье
21
Крхин
17
Кулибали
20
Уорис
Остались в запасе
Ним
Нант
9
Сада Тиуб
ПВ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
9
Сада Тиуб
ПВ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Ним - Нант
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
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