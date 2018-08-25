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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Кан
Нант - Кан: обзор матча 25 августа 2018
Нант
25.08.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Кан
80'
Э. Сала (П)
37'
Э. Кривелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Кан
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Сала
80'
79'
Вторая желтая
П. Байссе
77'
Замена
Б. Санко
️️️️
К. Нинга
Замена
Э. Сала
️️️️
К. Кулибали
75'
73'
Желтая карточка
А. Джику
70'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Э. Имороу
Желтая карточка
М. Уорис
69'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
С. Мутуссами
62'
57'
Замена
С. Питерс
️️️️
Э. Кривелли
Замена
М. Уорис
️️️️
А. Дабо
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кривелли
Пас отдал
К. Нинга
26'
Желтая карточка
П. Байссе
Желтая карточка
К. Кулибали
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
42
Абдулайе Дабо
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Кан
30
Брис Самба
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
19
Малик Тшокунте
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
33
Перси Прадо
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
4-5-1
16
Тэтэрушану
6
Лима
3
Миазга
34
Карлос
22
Кватен
21
Крхин
21
Ронжье
30
Эвангелиста
8
Мутуссами
42
Дабо
17
Кулибали
4-2-4
30
Самба
24
Жилберт
4
Джику
15
Имороу
44
Байссе
8
Оньянге
76
Файр
18
Бамму
27
Кривелли
29
Нинга
19
Тшокунте
8
Мутуссами
21
Бочилия
21
Бочилия
8
Мутуссами
17
Кулибали
22
Сала
22
Сала
17
Кулибали
42
Дабо
20
Уорис
20
Уорис
42
Дабо
29
Нинга
5
Санко
5
Санко
29
Нинга
27
Кривелли
8
Питерс
8
Питерс
27
Кривелли
15
Имороу
11
Мбенг
11
Мбенг
15
Имороу
Остались в запасе
Нант
Кан
33
Перси Прадо
ЦП
1
Максим Дюпе
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
1
Эрвин Желязны
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
33
Перси Прадо
ЦП
1
Максим Дюпе
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
Остались в запасе
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
1
Эрвин Желязны
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Нант - Кан
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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