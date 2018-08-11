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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Монако
Нант - Монако: обзор матча 11 августа 2018
Нант
11.08.2018, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 3
Завершен
Монако
90+2'
Э. Сала
80'
С. Йоветич
83'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Монако
ГОЛ! 1:2!
Э. Сала
Пас отдал
С. Мутуссами
90'
+2
88'
Замена
Ж. Серрано
️️️️
А. Баррека
Замена
А. Эланди
️️️️
Л. Эвангелиста
86'
83'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фалькао
Пас отдал
С. Грандсир
80'
ГОЛ! 0:1!
С. Йоветич
Пас отдал
Р. Фалькао
Желтая карточка
Д. Карлос
74'
Замена
Э. Сала
️️️️
А. Дабо
72'
Замена
М. Уорис
️️️️
К. Кулибали
72'
67'
Замена
С. Грандсир
️️️️
С. Диоп
67'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Х. Мбула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
42
Абдулайе Дабо
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
10
Софьян Диоп
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
33
Перси Прадо
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
47
Алексис Эланди
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
3
Жульен Серрано
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
25
Пеле
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-1-4-1
16
Тэтэрушану
6
Лима
34
Карлос
26
Джиджи
22
Кватен
7
Туре
42
Дабо
8
Мутуссами
21
Ронжье
30
Эвангелиста
17
Кулибали
3-3-2-2
16
Бенальо
21
Жемерсон
15
Глик
24
Раджи
18
Пьерр-Габриэль
14
Аолу
3
Баррека
11
Мбула
10
Диоп
17
Кейта
9
Йоветич
30
Эвангелиста
47
Эланди
47
Эланди
30
Эвангелиста
42
Дабо
22
Сала
22
Сала
42
Дабо
17
Кулибали
20
Уорис
20
Уорис
17
Кулибали
10
Диоп
7
Грандсир
7
Грандсир
10
Диоп
3
Баррека
3
Серрано
3
Серрано
3
Баррека
11
Мбула
9
Фалькао
9
Фалькао
11
Мбула
Остались в запасе
Нант
Монако
33
Перси Прадо
ЦП
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Мигел Кардозу
69
Виллем Геббельс
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
25
Пеле
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
33
Перси Прадо
ЦП
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Остались в запасе
69
Виллем Геббельс
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
25
Пеле
ЦП
Главный тренер
Мигел Кардозу
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Нант - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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