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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Генгам
Нант - Генгам: обзор матча 04 ноября 2018
Нант
04.11.2018, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 12 тур
5 : 0
Завершен
Генгам
43'
Э. Сала (П)
63'
В. Ронжье
70'
А. Туре
78'
А. Жиротто
84'
Э. Сала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Генгам
ГОЛ! 5:0!
Э. Сала
84'
ГОЛ! 4:0!
А. Жиротто
Пас отдал
Г. Бочилия
78'
ГОЛ! 3:0!
А. Туре
70'
ГОЛ! 2:0!
В. Ронжье
63'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Сала
43'
41'
Желтая карточка
Ш. Траоре
32'
Желтая карточка
Л. Бляс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
5
Кара
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
14
Натаэль Жулан
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Тэтэрушану
34
Карлос
6
Лима
5
Паллуа
5
Жиротто
7
Туре
22
Кватен
21
Бочилия
21
Ронжье
77
Лимбомбе
22
Сала
3-2-3-2
1
Юнссон
15
Сорбон
29
Кербра
20
Эбоа-Эбоа
32
Икоко
93
Траоре
17
Дидо
27
Фофана
10
Бенезе
97
Коко
10
Бляс
Остались в запасе
Нант
Генгам
1
Максим Дюпе
ВР
5
Кара
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
14
Натаэль Жулан
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
5
Кара
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
14
Натаэль Жулан
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Нант - Генгам
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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