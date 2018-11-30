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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Нант
Сент-Этьен - Нант: обзор матча 30 ноября 2018
Сент-Этьен
30.11.2018, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 15 тур
3 : 0
Завершен
Нант
72'
Р. Берич
84'
В. Хазри
90'
Т. Колоджейчак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Нант
ГОЛ! 3:0!
Т. Колоджейчак
Пас отдал
Я. Салибу
90'
ГОЛ! 2:0!
В. Хазри
84'
82'
Желтая карточка
Л. Лима
ГОЛ! 1:0!
Р. Берич
Пас отдал
Я. Салибу
72'
Желтая карточка
Р. Кабелла
60'
20'
Желтая карточка
Н. Паллуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
9
Роберт Берич
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
5
Кара
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-2-1-3
16
Руффье
11
Силва
15
Колоджейчак
3
Суботич
26
Дебюши
10
Селнаэс
6
М'Вила
5
Кабелла
10
Хазри
99
Диони
17
Амума
3-3-2-2
16
Тэтэрушану
6
Лима
34
Карлос
5
Паллуа
2
Фабио
7
Туре
22
Кватен
8
Мутуссами
30
Эвангелиста
20
Уорис
22
Сала
Остались в запасе
Сент-Этьен
Нант
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
9
Роберт Берич
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Максим Дюпе
ВР
5
Кара
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
9
Роберт Берич
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Максим Дюпе
ВР
5
Кара
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Сент-Этьен - Нант
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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