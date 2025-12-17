Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Чемпионшип
Команды
Кардифф
Новости
€ 23 млн
Кардифф - новости команды
Кардифф
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Кардифф Сити
Сайт:
http://www.cardiffcityfc.premiumtv.co.uk
Тренер:
Брайан Барри-Мерфи
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
Трансляция
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Несколько футболистов призвали УЕФА отстранить Израиль от соревнований
2025.09.28 19:06
4
Фото
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
Фото
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
2023.08.18 17:14
Фото
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
2023.07.16 11:53
1
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
2023.07.02 10:50
«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы
2023.05.16 11:28
1
Бэйл посетил базу «Кардиффа» из Чемпионшипа
2022.06.23 07:58
«Кардифф» лидирует в борьбе за Бэйла. Ему предложат краткосрочный контракт
2022.06.07 08:04
1
Сульшер может летом вернуться к работе, у него есть четыре варианта
2022.05.10 16:28
Бэйл завершит карьеру после ЧМ-2022. Он может перейти в «Кардифф», чтобы не терять форму перед турниром
2022.03.30 18:35
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» победил «Кардифф» и вышел на «Норвич»
2022.02.06 16:50
1
Бэйл рассматривает варианты с переходом в «Кардифф» или «Суонси» (Sky Sports)
2022.01.08 11:36
2
Арман Траоре: «Маркизио выкуривал по четыре пачки в день»
2021.01.22 21:51
6
У игрока «Кардиффа» Бамба диагностировали рак. На время лечения его назначили на должность тренера
2021.01.12 14:45
1
Плей-офф за выход в АПЛ. «Фулхэм» и «Брентфорд» вышли в финал
2020.07.30 23:55
1
Плей-офф за выход в АПЛ. «Фулхэм» и «Суонси» победили в первых матчах 1/2 финала
2020.07.28 00:15
«Брентфорд», «Фулхэм», «Кардифф» и «Суонси» сыграют в плей-офф за путевку в АПЛ
2020.07.23 09:32
Агузаров: «У Моуринью травмировался Кейн, он расспрашивал о Дзюбе. Серьезный интерес возникал со стороны «Кардиффа» и «Вест Хэма»
2020.06.09 09:10
16
Экс-полузащитник «Кардиффа» Уиттингем скончался после падения в пабе. Ему было 35 лет
2020.03.20 00:44
7
Официально: у разбившегося самолета и пилота Салы не было лицензии
2020.03.13 20:44
3
L'Equipe: «Кардифф» подал иск против «Нанта» по обвинению в непредумышленном убийстве Салы
2020.01.28 22:30
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Чемпионшип. «Лидс» Бьелсы вел 3:0 к 60-й минуте против «Кардиффа», но сыграл 3:3 и упустил лидерство в таблице
2019.12.14 20:29
ФИФА пригрозила «Кардиффу» запретом на трансферы. Клуб еще не заплатил «Нанту» за переход Салы
2019.11.04 16:44
1
«Кардифф» подаст апелляцию на решение ФИФА о выплате «Нанту» за трансфер Салы
2019.10.02 12:43
1
2
3
4
5
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
3
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+