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    Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе

    Клуб Чемпионшипа «Кардифф» заинтересован в нападающем ЦСКА Чидере Эджуке, пишет валлийский журналист Глен Уильямс.

    Валлийцы хотят арендовать игрока на сезон. «Кардифф» рассчитывает, что Эджуке вновь приостановит контракт с ЦСКА, который действует еще год.

    • Московский клуб в 2020 году купил Чидеру Эджуке за 12 миллионов евро.
    • ЦСКА договорился оплатить трансфер четырьмя траншами, но последний (3 млн) до сих пор не перевел.
    • В июле 2022-го нигериец приостановил контракт и ушел в «Герту» до конца сезона-2022/23.

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    Источник: твиттер Глена Уильямса

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    02.07.2023 10:50
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