Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе

Клуб Чемпионшипа «Кардифф» заинтересован в нападающем ЦСКА Чидере Эджуке, пишет валлийский журналист Глен Уильямс.

Валлийцы хотят арендовать игрока на сезон. «Кардифф» рассчитывает, что Эджуке вновь приостановит контракт с ЦСКА, который действует еще год.