Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе

Клуб Чемпионшипа «Кардифф» заинтересован в нападающем ЦСКА Чидере Эджуке, пишет валлийский журналист Глен Уильямс.
Валлийцы хотят арендовать игрока на сезон. «Кардифф» рассчитывает, что Эджуке вновь приостановит контракт с ЦСКА, который действует еще год.
- Московский клуб в 2020 году купил Чидеру Эджуке за 12 миллионов евро.
- ЦСКА договорился оплатить трансфер четырьмя траншами, но последний (3 млн) до сих пор не перевел.
- В июле 2022-го нигериец приостановил контракт и ушел в «Герту» до конца сезона-2022/23.
Источник: твиттер Глена Уильямса