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    Кубок Англии. «Ливерпуль» победил «Кардифф» и вышел на «Норвич»

    «Ливерпуль» в 1/16 финала Кубка Англии победил «Кардифф» из Чемпионшипа. Все голы в матче случились во втором тайме.

    Команды впервые за четыре года встретились на «Энфилде».

    «Ливерпуль» в следующем раунде сыграет с «Норвичем».

    Англия. Кубок. 1/16 финала

    Ливерпуль – Кардифф – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Жота, 53; 2:0 – Минамино, 68; 3:0 – Эллиот, 76; 3:1 – Колуилл, 80.

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    Источник: Бомбардир.ру

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