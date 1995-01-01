Кубок Англии. «Ливерпуль» победил «Кардифф» и вышел на «Норвич»

«Ливерпуль» в 1/16 финала Кубка Англии победил «Кардифф» из Чемпионшипа. Все голы в матче случились во втором тайме.

Команды впервые за четыре года встретились на «Энфилде».

«Ливерпуль» в следующем раунде сыграет с «Норвичем».

Англия. Кубок. 1/16 финала

Ливерпуль – Кардифф – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Жота, 53; 2:0 – Минамино, 68; 3:0 – Эллиот, 76; 3:1 – Колуилл, 80.

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