У игрока «Кардиффа» Бамба диагностировали рак. На время лечения его назначили на должность тренера

У футболиста клуба Чемпионшипа «Кардиффа» Сулеймана Бамба диагностировали лимфому – онкологическое заболевание. Играть ивуариец сейчас не может, в связи с чем клуб устроил его на другую работу.

«С сожалением сообщаем всем, что у Бамба диагностирована лимфома. Сейчас при содействии медицинского штаба клуба игрок проходит курс химиотерапии. Во время лечения Бамба будет работать тренером академии «Кардиффа», – сообщили валлийцы.