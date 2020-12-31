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    У игрока «Кардиффа» Бамба диагностировали рак. На время лечения его назначили на должность тренера

    У футболиста клуба Чемпионшипа «Кардиффа» Сулеймана Бамба диагностировали лимфому – онкологическое заболевание. Играть ивуариец сейчас не может, в связи с чем клуб устроил его на другую работу.

    «С сожалением сообщаем всем, что у Бамба диагностирована лимфома. Сейчас при содействии медицинского штаба клуба игрок проходит курс химиотерапии. Во время лечения Бамба будет работать тренером академии «Кардиффа», – сообщили валлийцы.

    • 35-летний Бамба играет в «Кардиффе» с 2016 года, выступал с клубом в АПЛ.
    • В текущем сезоне футболист провел 6 матчей.
    • Со сборной Кот-д’Ивуара Бамба брал серебро Кубка Африки.

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    Источник: официальный сайт «Кардиффа»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5198

      vladik12 2 часа назад

      Большой респект валлийцам. Не отвернулись и поддержали игрочка в непростой момент!

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