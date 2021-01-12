У игрока «Кардиффа» Бамба диагностировали рак. На время лечения его назначили на должность тренера

У футболиста клуба Чемпионшипа «Кардиффа» Сулеймана Бамба диагностировали лимфому – онкологическое заболевание. Играть ивуариец сейчас не может, в связи с чем клуб устроил его на другую работу.
«С сожалением сообщаем всем, что у Бамба диагностирована лимфома. Сейчас при содействии медицинского штаба клуба игрок проходит курс химиотерапии. Во время лечения Бамба будет работать тренером академии «Кардиффа», – сообщили валлийцы.
- 35-летний Бамба играет в «Кардиффе» с 2016 года, выступал с клубом в АПЛ.
- В текущем сезоне футболист провел 6 матчей.
- Со сборной Кот-д’Ивуара Бамба брал серебро Кубка Африки.
Источник: официальный сайт «Кардиффа»