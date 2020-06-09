Агузаров: «У Моуринью травмировался Кейн, он расспрашивал о Дзюбе. Серьезный интерес возникал со стороны «Кардиффа» и «Вест Хэма»

Агент Алан Агузаров рассказал об интересе к нападающему «Зенита» Артемом Дзюбой со стороны клубов АПЛ.

– Кажется, Дзюбу пытались продать в Европу половина российских агентов. Вы тоже?

– Мы работали с Артемом небольшой отрезок времени. После ЧМ-2018 вместе с Base Soccer в лице Варги и компанией Мендеша пытались устроить его в АПЛ. Самый серьезный интерес возникал со стороны «Кардиффа» и «Вест Хэма».

В первый клуб Артем сам отказался переходить – команда шла в зоне вылета без особых шансов на сохранение прописки. «Вест Хэм» Пеллегрини долго думал, но в итоге решил подписать испанца Лукаса из «Депортиво».

Компании Мендеша мы с Артемом давали авторизацию на ведение переговоров с «Эвертоном» и «Ньюкаслом», однако до перехода дело в итоге не дошло.

Считаю, что Дзюба и тогда и сейчас смог бы стать одним из ключевых игроков в большинстве команд АПЛ. Его там хорошо знают, и подтверждение тому – относительно недавний звонок Моуринью моему партнеру. У Жозе в «Тоттенхэме» травмировался Кейн, и он расспрашивал о Дзюбе.

– Дзюба любит ругать агентов, что его никуда не устроили. Сложный клиент?

– Я могу его понять. Человек знает себе цену, это хорошо. У него не самый простой характер – это тоже хорошо. Мне было комфортно с ним работать. У нас сложились достаточно доверительные отношения. Подкупают в Артеме многие качества. Самое главное, что это лидер по натуре, таких в принципе немного.

Сколько ситуаций у него было на протяжении карьеры, в которых на его месте многие бы опустили руки, а его – закаляли, делали сильнее. Именно за счет характера и лидерских качеств Артем достойно проходил их. Сегодня это тот Дзюба, которого любят миллионы, на игру которого с обожанием смотрят дети, мечтают взять автограф.