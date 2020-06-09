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    Агузаров: «У Моуринью травмировался Кейн, он расспрашивал о Дзюбе. Серьезный интерес возникал со стороны «Кардиффа» и «Вест Хэма»

    Агент Алан Агузаров рассказал об интересе к нападающему «Зенита» Артемом Дзюбой со стороны клубов АПЛ.

    – Кажется, Дзюбу пытались продать в Европу половина российских агентов. Вы тоже?

    – Мы работали с Артемом небольшой отрезок времени. После ЧМ-2018 вместе с Base Soccer в лице Варги и компанией Мендеша пытались устроить его в АПЛ. Самый серьезный интерес возникал со стороны «Кардиффа» и «Вест Хэма».

    В первый клуб Артем сам отказался переходить – команда шла в зоне вылета без особых шансов на сохранение прописки. «Вест Хэм» Пеллегрини долго думал, но в итоге решил подписать испанца Лукаса из «Депортиво».

    Компании Мендеша мы с Артемом давали авторизацию на ведение переговоров с «Эвертоном» и «Ньюкаслом», однако до перехода дело в итоге не дошло.

    Считаю, что Дзюба и тогда и сейчас смог бы стать одним из ключевых игроков в большинстве команд АПЛ. Его там хорошо знают, и подтверждение тому – относительно недавний звонок Моуринью моему партнеру. У Жозе в «Тоттенхэме» травмировался Кейн, и он расспрашивал о Дзюбе.

    – Дзюба любит ругать агентов, что его никуда не устроили. Сложный клиент?

    – Я могу его понять. Человек знает себе цену, это хорошо. У него не самый простой характер – это тоже хорошо. Мне было комфортно с ним работать. У нас сложились достаточно доверительные отношения. Подкупают в Артеме многие качества. Самое главное, что это лидер по натуре, таких в принципе немного.

    Сколько ситуаций у него было на протяжении карьеры, в которых на его месте многие бы опустили руки, а его – закаляли, делали сильнее. Именно за счет характера и лидерских качеств Артем достойно проходил их. Сегодня это тот Дзюба, которого любят миллионы, на игру которого с обожанием смотрят дети, мечтают взять автограф.

    • По окончании сезона истекает контракт Дзюбы с «Зенитом».
    • В текущем сезоне на счету 31-летнего форварда 28 матчей, 15 забитых голов и 12 ассистов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2020 09:10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 июня 2020, 22:08

      В английских командах ему бы пришлось выкладываться по полной. А если у него там не получится, в Зенит его обратно не возьмут.

      2
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 9 июня 2020, 15:14

      Да какая дзюба,господи

      1
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 9 июня 2020, 14:25

      "Верю" каждому слову! Даже не смешно! *****!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 июня 2020, 12:24

      Сразу видно, идут активные работы по подписанию нового контракта ))))))

      3
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 9 июня 2020, 11:39

      Дзюба и Азмун приносят большую пользу Зениту,но при всём при этом, как бы это странно не звучало Дзюба и Азмун зло для команды,пока они в команде мы не увидим комбинационный футбол,не один тренер не будет строить игру команды в короткий и средний пас имея напов превосходно играющих головой.

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 9 июня 2020, 10:54

      Понятен интерес, лучший нап России за последние несколько сезонов.

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 9 июня 2020, 10:27

      Агузаров...рассказывает нам сказки для дебилов !

      3
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 > САДЫЧОК 9 июня 2020, 12:31

      Агузаровы они все такие...

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 9 июня 2020, 10:17

      Как у спартаковцев жопа горит от популярности Дзюбы...

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      Рейтинг: +11283

      "supermax" > _Marqella_ 9 июня 2020, 11:22

      как у него самого от своей популярности не горит жопа...вот в чем вопрос...от такой популярности должна бы))....моуринью...дзюба...вот смех

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > "supermax" 9 июня 2020, 16:59

      Ага завтра еще напишут что Гвардиола звонил! Или что барса 3 ляма не хватило чтоб это бревно купить. Вот тогда Шлюбу точно понесет от популярности.

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 9 июня 2020, 10:01

      Интересно а Моуриньо подозревает что у него есть такой партнер Агузаров?

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 9 июня 2020, 09:57

      Да кто поверит в эту х_уйню, чтобы Моур продвигал интерес к хер знает к кому

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