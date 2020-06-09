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  • Агузаров: «У Моуринью травмировался Кейн, он расспрашивал о Дзюбе. Серьезный интерес возникал со стороны «Кардиффа» и «Вест Хэма»

Агузаров: «У Моуринью травмировался Кейн, он расспрашивал о Дзюбе. Серьезный интерес возникал со стороны «Кардиффа» и «Вест Хэма»

9 июня 2020, 09:10
16

Агент Алан Агузаров рассказал об интересе к нападающему «Зенита» Артемом Дзюбой со стороны клубов АПЛ.

– Кажется, Дзюбу пытались продать в Европу половина российских агентов. Вы тоже?

– Мы работали с Артемом небольшой отрезок времени. После ЧМ-2018 вместе с Base Soccer в лице Варги и компанией Мендеша пытались устроить его в АПЛ. Самый серьезный интерес возникал со стороны «Кардиффа» и «Вест Хэма».

В первый клуб Артем сам отказался переходить – команда шла в зоне вылета без особых шансов на сохранение прописки. «Вест Хэм» Пеллегрини долго думал, но в итоге решил подписать испанца Лукаса из «Депортиво».

Компании Мендеша мы с Артемом давали авторизацию на ведение переговоров с «Эвертоном» и «Ньюкаслом», однако до перехода дело в итоге не дошло.

Считаю, что Дзюба и тогда и сейчас смог бы стать одним из ключевых игроков в большинстве команд АПЛ. Его там хорошо знают, и подтверждение тому – относительно недавний звонок Моуринью моему партнеру. У Жозе в «Тоттенхэме» травмировался Кейн, и он расспрашивал о Дзюбе.

– Дзюба любит ругать агентов, что его никуда не устроили. Сложный клиент?

– Я могу его понять. Человек знает себе цену, это хорошо. У него не самый простой характер – это тоже хорошо. Мне было комфортно с ним работать. У нас сложились достаточно доверительные отношения. Подкупают в Артеме многие качества. Самое главное, что это лидер по натуре, таких в принципе немного.

Сколько ситуаций у него было на протяжении карьеры, в которых на его месте многие бы опустили руки, а его – закаляли, делали сильнее. Именно за счет характера и лидерских качеств Артем достойно проходил их. Сегодня это тот Дзюба, которого любят миллионы, на игру которого с обожанием смотрят дети, мечтают взять автограф.

  • По окончании сезона истекает контракт Дзюбы с «Зенитом».
  • В текущем сезоне на счету 31-летнего форварда 28 матчей, 15 забитых голов и 12 ассистов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Зенит Вест Хэм Кардифф Тоттенхэм Дзюба Артем
Комментарии (16)
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Lenin26
1591683938
******......cR бы он уже куда нибудь,вот бы счастье было.
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NewLife
1591684612
О, С-Э взялся за свое - выполнять пиар заказы. Просто смех и стыд, опять речь о каком-то пресловутом звонке Моуринье какому-то партнеру. Но, понятно, что и Англии хватает своей древесины с отпадающей из-за возраста корой. Мой прогноз - через годик зюба будет радовать своей игрой турок или китайцев.
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vladimir-7
1591685648
Да, дети смотрят на Дзюбу и кричат ему: " Иди сюда, придурок".
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Skull_Boy
1591685860
Да кто поверит в эту х_уйню, чтобы Моур продвигал интерес к хер знает к кому
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_Marqella_
1591687026
Как у спартаковцев жопа горит от популярности Дзюбы...
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САДЫЧОК
1591687638
Агузаров...рассказывает нам сказки для дебилов !
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ufos73
1591694648
Сразу видно, идут активные работы по подписанию нового контракта ))))))
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DOCTOR PENALTY
1591701953
"Верю" каждому слову! Даже не смешно! *****!
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Axe111
1591704870
Да какая дзюба,господи
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zigbert
1591729739
В английских командах ему бы пришлось выкладываться по полной. А если у него там не получится, в Зенит его обратно не возьмут.
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