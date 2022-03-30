Бэйл завершит карьеру после ЧМ-2022. Он может перейти в «Кардифф», чтобы не терять форму перед турниром

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл летом может перейти в «Кардифф», сообщает Evening Standard.

32-летний валлиец, чей контракт с «Реалом» истекает в июне, может подписать краткосрочный контракт с клубом из Чемпионшипа, чтобы не терять форму перед ЧМ-2022.

Это решение связано с тем, что Бэйл завершит карьеру сразу после чемпионата мира в Катаре.

Уэльс еще не обеспечил себе участие на ЧМ-2022.

Команда Бэйла сыграет в финале стыков с победителем пары Шотландия – Украина, которые встретятся летом.

В этом сезоне Бэйл забил 5 мячей за сборную и лишь однажды отличился за «Реал».

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