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Бэйл завершит карьеру после ЧМ-2022. Он может перейти в «Кардифф», чтобы не терять форму перед турниром

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл летом может перейти в «Кардифф», сообщает Evening Standard.

32-летний валлиец, чей контракт с «Реалом» истекает в июне, может подписать краткосрочный контракт с клубом из Чемпионшипа, чтобы не терять форму перед ЧМ-2022.

Это решение связано с тем, что Бэйл завершит карьеру сразу после чемпионата мира в Катаре.

  • Уэльс еще не обеспечил себе участие на ЧМ-2022.
  • Команда Бэйла сыграет в финале стыков с победителем пары Шотландия – Украина, которые встретятся летом.
  • В этом сезоне Бэйл забил 5 мячей за сборную и лишь однажды отличился за «Реал».

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Источник: Evening Standard

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2740

    СуперПАВ9 1 час назад

    Сколько мы уже раз слышали о завершении картеры Бейла

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