Сульшер может летом вернуться к работе, у него есть четыре варианта

Несколько британских клубов заинтересованы в услугах бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

У норвежского специалиста есть четыре потенциальных варианта продолжения карьеры в АПЛ и Чемпионшипе.

Это «Бернли», «Саутгемптон», «Уотфорд» и «Кардифф».

«МЮ» уволил Сульшера в ноябре прошлого года.

Он возглавлял команду почти 3 сезона и не выиграл ни одного трофея.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?