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    Кардифф - расписание

    Город Кардифф
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.cardiffcityfc.premiumtv.co.uk
    Стадион Кардифф Сити
    Тренер Сабри Лямуши
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    35 тур
    		4 марта, суббота 15:30 Кардифф Бристоль Сити
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    36 тур
    		11 марта, суббота 18:00 Престон Кардифф
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    37 тур
    		15 марта, среда 22:45 Кардифф Вест Бромвич
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    38 тур
    		18 марта, суббота 18:00 Ротерхэм Кардифф
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    39 тур
    		1 апреля, суббота 17:00 Кардифф Суонси
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    40 тур
    		7 апреля, пятница 17:00 Блэкпул Кардифф
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    41 тур
    		10 апреля, понедельник 17:00 Кардифф Сандерленд
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    42 тур
    		15 апреля, суббота 17:00 Шеффилд Юнайтед Кардифф
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    43 тур
    		19 апреля, среда 21:45 Уотфорд Кардифф
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    44 тур
    		22 апреля, суббота 17:00 Кардифф Сток Сити
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    45 тур
    		29 апреля, суббота 17:00 Кардифф Хаддерсфилд Таун
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    46 тур
    		8 мая, понедельник 17:00 Бернли Кардифф
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