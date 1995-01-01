Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
|35 тур
|4 марта, суббота
|15:30
|Кардифф
|Бристоль Сити
|37 тур
|15 марта, среда
|22:45
|Кардифф
|Вест Бромвич
|41 тур
|10 апреля, понедельник
|17:00
|Кардифф
|Сандерленд
|42 тур
|15 апреля, суббота
|17:00
|Шеффилд Юнайтед
|Кардифф
|45 тур
|29 апреля, суббота
|17:00
|Кардифф
|Хаддерсфилд Таун