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    Бэйл рассматривает варианты с переходом в «Кардифф» или «Суонси» (Sky Sports)

    Будущее вингера «Реала» Гарета Бэйла остается неопределенным.

    Sky Sports подтверждает, что 32-летний футболист может закончить карьеру по окончании этого сезона, если сборная Уэльса не выйдет на ЧМ-2022.

    В случае попадания национальной команды на чемпионат мира валлиец планирует заключить краткосрочный контракт с клубом из АПЛ или Чемпионшипа. Среди вариантов продолжения карьеры – «Кардифф» и «Суонси».

    • Летом Бэйл станет свободным агентом.
    • За «Реал» он не играет с 28 августа из-за травм.
    • Соперник Уэльса в стыках отбора ЧМ-2022 – Австрия.
    • Валлийцы не выступали на чемпионатах мира с 1958 года.

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    Источник: Sky Sports

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