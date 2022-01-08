Бэйл рассматривает варианты с переходом в «Кардифф» или «Суонси» (Sky Sports)

Будущее вингера «Реала» Гарета Бэйла остается неопределенным.
Sky Sports подтверждает, что 32-летний футболист может закончить карьеру по окончании этого сезона, если сборная Уэльса не выйдет на ЧМ-2022.
В случае попадания национальной команды на чемпионат мира валлиец планирует заключить краткосрочный контракт с клубом из АПЛ или Чемпионшипа. Среди вариантов продолжения карьеры – «Кардифф» и «Суонси».
- Летом Бэйл станет свободным агентом.
- За «Реал» он не играет с 28 августа из-за травм.
- Соперник Уэльса в стыках отбора ЧМ-2022 – Австрия.
- Валлийцы не выступали на чемпионатах мира с 1958 года.
Источник: Sky Sports