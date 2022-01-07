Бэйл может закончить карьеру, если сборная Уэльса не выйдет на ЧМ-2022

Вингер «Реала» Гарет Бэйл рассматривает вариант с завершением карьеры летом 2022 года.

32-летний футболист может уйти из профессионального футбола, если сборная Уэльса не выйдет на ЧМ-2022.

В случае попадания национальной команды на чемпионат мира валлиец будет искать себе новый клуб, чтобы быть в форме к старту турнира.