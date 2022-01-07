Бэйл может закончить карьеру, если сборная Уэльса не выйдет на ЧМ-2022

Дурачек он какой то
Вингер «Реала» Гарет Бэйл рассматривает вариант с завершением карьеры летом 2022 года.
32-летний футболист может уйти из профессионального футбола, если сборная Уэльса не выйдет на ЧМ-2022.
В случае попадания национальной команды на чемпионат мира валлиец будет искать себе новый клуб, чтобы быть в форме к старту турнира.
- Летом Бэйл станет свободным агентом.
- За «Реал» он не играет с 28 августа из-за травм.
- Соперник Уэльса в стыках отбора ЧМ-2022 – Австрия.
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