Кубок Англии. «Манчестер Сити», обыграв «Суонси», победил 15-й раз подряд и установил рекорд

«Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Англии прошел «Суонси» из Чемпионшипа. Это его 15-я победа подряд во всех турнирах.

Ранее ни одна команда не выдавала 15-матчевую победную серию, будучи в высшем английском дивизионе.

Кайл Уокер забил в Кубке Англии впервые с января 2011 года, когда за «Астон Виллу» отличился в ворота «Шеффилд Юнайтед».

«Манчестер Сити» – лидер Кубка Англии по забитым голам с момента прихода Хосепа Гвардиолы в 2016 году (68 голов).

Габриэль Жезус забил в последних четырех матчах, в которых выходил в старте.

Кубок Англии. 1/8 финала

Суонси – Манчестер Сити – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Уокер, 30; 0:2 – Стерлинг, 47; 0:3 – Жезус, 50; 1:3 – Уиттакер, 77.

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