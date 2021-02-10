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    Кубок Англии. «Манчестер Сити», обыграв «Суонси», победил 15-й раз подряд и установил рекорд

    «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Англии прошел «Суонси» из Чемпионшипа. Это его 15-я победа подряд во всех турнирах.

    Ранее ни одна команда не выдавала 15-матчевую победную серию, будучи в высшем английском дивизионе.

    Кайл Уокер забил в Кубке Англии впервые с января 2011 года, когда за «Астон Виллу» отличился в ворота «Шеффилд Юнайтед».

    «Манчестер Сити» – лидер Кубка Англии по забитым голам с момента прихода Хосепа Гвардиолы в 2016 году (68 голов).

    Габриэль Жезус забил в последних четырех матчах, в которых выходил в старте.

    Кубок Англии. 1/8 финала

    Суонси – Манчестер Сити – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уокер, 30; 0:2 – Стерлинг, 47; 0:3 – Жезус, 50; 1:3 – Уиттакер, 77.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2021 22:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44985

      portero 28 минут назад

      МС главное в АПЛ не оступаться, набрали форму и вверх к чемпионству...

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