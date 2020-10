Центральный защитник сборной Уэльса Джо Родон продолжит карьеру в «Тоттенхэме». Его купили у «Суонси». Контракт рассчитан до 2025 года.

В то же время в аренду в «Борнмут» (Чемпионшип) отправился игрок «Тоттенхэма» Кэмерон Картер-Викерс.

