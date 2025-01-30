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  • «Аль-Наср» Роналду готовит сумасшедшее предложение по вингеру из АПЛ

«Аль-Наср» Роналду готовит сумасшедшее предложение по вингеру из АПЛ

«Аль-Наср» намерен после рекордного трансфера Джона Дурана купить еще более дорогого новичка.

Ожидается, что за форварда «Астон Виллы» саудовцы заплатят 77+13 миллионов евро.

Новой целью клуба из Эр-Рияда стал левый вингер «Брайтона» Каору Митома.

«Аль-Наср» уже предложил за японца 67 миллионов долларов, но получил отказ.

Теперь клубом, за который выступает Криштиану Роналду, готовится второе предложение в размере 112 миллионов долларов с учетом бонусов. Такая сумма может заставить «Брайтон» передумать.

Если сделка состоится на указанных условиях, то трансфер Митомы станет 15-м по стоимости в истории футбола.

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Источник: CBS Sports

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