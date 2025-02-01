Футболист «Ливерпуля» обиделся на клуб из-за отказа отпустить его в «Аль-Наср»

Между «Ливерпулем» и нападающим Дарвином Нуньесом возникли разногласия.
«Аль-Наср» еще до покупки у «Астон Виллы» Джона Дурана за 77 миллионов евро без учета бонусов связывался с «Ливерпулем» по поводу трансфера уругвайского футболиста.
Клуб АПЛ отказался вести переговоры, сообщив саудовцам, что зимой Нуньес не продается.
Форвард обиделся на «Ливерпуль», поскольку хотел изучить предложение «Аль-Насра», а его мнение даже не спросили.
- Нуньеса покупали в 2022 году за 85 млн евро.
- С тех пор он провел за «Ливерпуль» 125 матчей, забил 39 голов и сделал 21 ассист.