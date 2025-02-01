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  • Футболист «Ливерпуля» обиделся на клуб из-за отказа отпустить его в «Аль-Наср»

Футболист «Ливерпуля» обиделся на клуб из-за отказа отпустить его в «Аль-Наср»

Между «Ливерпулем» и нападающим Дарвином Нуньесом возникли разногласия.

«Аль-Наср» еще до покупки у «Астон Виллы» Джона Дурана за 77 миллионов евро без учета бонусов связывался с «Ливерпулем» по поводу трансфера уругвайского футболиста.

Клуб АПЛ отказался вести переговоры, сообщив саудовцам, что зимой Нуньес не продается.

Форвард обиделся на «Ливерпуль», поскольку хотел изучить предложение «Аль-Насра», а его мнение даже не спросили.

  • Нуньеса покупали в 2022 году за 85 млн евро.
  • С тех пор он провел за «Ливерпуль» 125 матчей, забил 39 голов и сделал 21 ассист.

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Источник: The Sun

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01.02.2025 11:11
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Комментарии (1)
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FCSpartakM
1738410771
Латиносы как всегда там, где бумажки шуршат
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