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    «Куинз Парк Рейнджерс» впервые за 57 лет забили 5+ голов в двух матчах подряд

    В 1/32 финала Кубка Англии «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 5:1 победил валлийский «Суонси». В последнем матче Чемпионшипа лондонцы победили другую команду из Уэльса – «Кардифф» (6:1).

    Впервые с августа 1962 года «Куинз Парк Рейнджерс» забил не менее пяти голов в двух встречах подряд. Тогда последовательными соперниками были «Галифакс» и «Суиндон».

    • «Куинз Парк Рейнджерс» в Чемпионшипе идет 15-м.
    • Последний раз в АПЛ команда играла в сезоне-2014/15.
    • Ближайший соперник «Куинз Парк Рейнджерс» – «Брентфорд».

    Источник: Бомбардир.ру

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