«Куинз Парк Рейнджерс» впервые за 57 лет забили 5+ голов в двух матчах подряд

В 1/32 финала Кубка Англии «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 5:1 победил валлийский «Суонси». В последнем матче Чемпионшипа лондонцы победили другую команду из Уэльса – «Кардифф» (6:1).

Впервые с августа 1962 года «Куинз Парк Рейнджерс» забил не менее пяти голов в двух встречах подряд. Тогда последовательными соперниками были «Галифакс» и «Суиндон».