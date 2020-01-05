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  • «Куинз Парк Рейнджерс» впервые за 57 лет забили 5+ голов в двух матчах подряд

«Куинз Парк Рейнджерс» впервые за 57 лет забили 5+ голов в двух матчах подряд

5 января 2020, 19:50

В 1/32 финала Кубка Англии «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 5:1 победил валлийский «Суонси». В последнем матче Чемпионшипа лондонцы победили другую команду из Уэльса – «Кардифф» (6:1).

Впервые с августа 1962 года «Куинз Парк Рейнджерс» забил не менее пяти голов в двух встречах подряд. Тогда последовательными соперниками были «Галифакс» и «Суиндон».

  • «Куинз Парк Рейнджерс» в Чемпионшипе идет 15-м.
  • Последний раз в АПЛ команда играла в сезоне-2014/15.
  • Ближайший соперник «Куинз Парк Рейнджерс» – «Брентфорд».

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Англия. Кубок Куинз Парк Рейнджерс Суонси
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