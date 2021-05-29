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  • «Брентфорд» впервые в истории вышел в АПЛ и заработал 180 миллионов

«Брентфорд» впервые в истории вышел в АПЛ и заработал 180 миллионов

29 мая 2021, 18:56
12

«Брентфорд» в финале плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ обыграл «Суонси» (2:0). Лондонцы впервые вышли в АПЛ.

Один из голов в финале забил Айван Тони, лучший бомбардир сезона Чемпионшипа. С 65-й минуты «Брентфорд» играл в большинстве.

Выход в высший дивизион принесет «Брентфорду» гарантированные 180 миллионов фунтов стерлингов, пишет Mirror.

«Брентфорд» станет 50-й командой, сыгравшей в АПЛ, и десятой – из Лондона.

  • «Брентфорд» уже к 20-й минуте забил 2 мяча.
  • «Брентфорд» до этого играл в финале Чемпионшипа за место в АПЛ 4 раза и в суммарно в тех встречах забил те же 2 гола.
  • Лондонцев тренирует датчанин Томас Франк.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Брентфорд Суонси
Комментарии (12)
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Garrincha58
1622304446
вот поистине Лондон футбольный город можно сказать мекка европейского футбола
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sерж
1622305065
180 лямов фунтов,у нас наверное победителю рпл в рублях столько нету
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Toomans
1622309480
Мне интересно ,смогут ли "пчелки" зацепиться в АПЛ и насколько их хватит. Клуб маленький, все-таки. Главное, чтобы эти 180 млн. пошли на трансферный бюджет. Хотя, много уйдет на лицензирование и стадион, скорее всего.
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Андреич
1622312831
•‎ В истории клуба было всего пять сезонов в высшем дивизионе – причем их разбила Вторая мировая. Самый успешный – сезон-1935/36 с пятым местом. Первый же сезон после войны – вылет, а после ни разу не были в элите, все это время болтались между второй и четвертой лигой. •‎ Отдельная история – стадион. «Брентфорд» играет на «Гриффин Парке» с 1904 (!!!) года. 116 лет без перерыва на одной и той же арене! Стадиончик небольшой (12 тысяч), он пережил несколько реконструкций и на пике вмещал больше 30 тысяч (когда требования к безопасности были намного проще). Рекордная посещаемость – почти 39 тысяч – в 1949-м на матче с «Лестером». «Гриффин Парк» расположен в жилом районе Западного Лондона, а в здании стадиона сразу четыре паба! В каждом углу арены. Клуб делает все, чтобы максимально сблизиться со своей аудиторией – на этом построена вся клубная маркетинговая стратегия: болельщикам рассылают трогательные письма, до пандемии игроки приходили общаться с публикой прямо перед матчем, а юные фанаты приносят доску с пожеланиями прямо главному тренеру команды за 10 минут до игры. Клуб очень не хотел переезжать и несколько раз пытался пробить у властей округа разрешение на расширение, но арена слишком близко к жилым домам, и масштабную реновацию провести невозможно. Но сейчас «Брентфорд» съезжает, потому что сдан «Общественный стадион Брентфорд». Новая арена вмещает чуть больше – 17 тысяч, она современная. Клуб продал более 10 тысяч абонементов на новый сезон.
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