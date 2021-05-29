«Брентфорд» впервые в истории вышел в АПЛ и заработал 180 миллионов

«Брентфорд» в финале плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ обыграл «Суонси» (2:0). Лондонцы впервые вышли в АПЛ.
Один из голов в финале забил Айван Тони, лучший бомбардир сезона Чемпионшипа. С 65-й минуты «Брентфорд» играл в большинстве.
Выход в высший дивизион принесет «Брентфорду» гарантированные 180 миллионов фунтов стерлингов, пишет Mirror.
«Брентфорд» станет 50-й командой, сыгравшей в АПЛ, и десятой – из Лондона.
- «Брентфорд» уже к 20-й минуте забил 2 мяча.
- «Брентфорд» до этого играл в финале Чемпионшипа за место в АПЛ 4 раза и в суммарно в тех встречах забил те же 2 гола.
- Лондонцев тренирует датчанин Томас Франк.
Источник: Бомбардир.ру