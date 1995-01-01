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    «Брентфорд» впервые в истории вышел в АПЛ и заработал 180 миллионов

    «Брентфорд» в финале плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ обыграл «Суонси» (2:0). Лондонцы впервые вышли в АПЛ.

    Один из голов в финале забил Айван Тони, лучший бомбардир сезона Чемпионшипа. С 65-й минуты «Брентфорд» играл в большинстве.

    Выход в высший дивизион принесет «Брентфорду» гарантированные 180 миллионов фунтов стерлингов, пишет Mirror.

    «Брентфорд» станет 50-й командой, сыгравшей в АПЛ, и десятой – из Лондона.

    • «Брентфорд» уже к 20-й минуте забил 2 мяча.
    • «Брентфорд» до этого играл в финале Чемпионшипа за место в АПЛ 4 раза и в суммарно в тех встречах забил те же 2 гола.
    • Лондонцев тренирует датчанин Томас Франк.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии13
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      Рейтинг: +920

      Toomans 37 минут назад

      Мне интересно ,смогут ли "пчелки" зацепиться в АПЛ и насколько их хватит. Клуб маленький, все-таки. Главное, чтобы эти 180 млн. пошли на трансферный бюджет. Хотя, много уйдет на лицензирование и стадион, скорее всего.

      1
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      Рейтинг: +4349

      Fusballer > Toomans 17 минут назад

      Эх, столько бы денег, да Тамбову!

      0
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      Рейтинг: +618

      sерж 1 час назад

      180 лямов фунтов,у нас наверное победителю рпл в рублях столько нету

      2
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      Рейтинг: +19277

      slavutiq70 > sерж 1 час назад

      У них все покупают трансляции бесплатно не смотрят,сейчас один матч стоит 15 фунтов=1566 наших рублей,,,конечно будут совсем другие призовые,,,

      1
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      Рейтинг: +2741

      FENIX-SL > slavutiq70 1 час назад

      может еще дело в рубле самом?
      а точнее в его мизерной стоимости?

      0
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      ...
      Рейтинг: +19277

      slavutiq70 > FENIX-SL 39 минут назад

      здесь три вещи важны уровень жизни в стране ну и привычка покупать а не халявить и третье количество активных болел у нас их тоже намного меньше ,,,

      0
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      Рейтинг: +12973

      Garrincha58 2 часа назад

      вот поистине Лондон футбольный город можно сказать мекка европейского футбола

      5
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      Рейтинг: +2741

      FENIX-SL > Garrincha58 1 час назад

      а как же питер?
      в котором столько талантов и крутые футбольных клубов

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +618

      sерж > FENIX-SL 1 час назад

      хихи-хаха

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +618

      sерж > FENIX-SL 1 час назад

      в москве и рядом 5 команд,ну и? толк есть?

      4
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      Рейтинг: +2741

      FENIX-SL > sерж 1 час назад

      в москве нет чемпиона страны который позорится на европейской арене

      3
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      Рейтинг: +920

      Toomans > FENIX-SL 40 минут назад

      Дядь, остынь. Я знаю как минимум 2, которые обосрались так, что "Мама, не горюй!". Не надо смотреть на Зенит, как на Газпром или сборище коньюктурщиков. Зенит - это футбольный клуб, который тоже имеет богатую историю. За который я болею с 1998 года. Что-то мне подсказывает, что тебя еще на свете не было, когда я за него болеть начал (но! я могу ошибаться, это мое мнение). Сейчас весь российский футбол в заднице в сравнении с европейским . А Зенит, тем не менее, 3 раза подряд стал лучшим в стране. Если Зенит плох, так что говорить об остальных? У нас много хороших клубов. В том числе и в Москве. Пора уже выключить свою "токсичность" и объективно оценить ситуацию.

      0
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      Рейтинг: +4349

      Fusballer > Toomans 17 минут назад

      Какие два клуба?

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