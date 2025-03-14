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  • От трибун до тюрьмы: как Кантона стал самой противоречивой звездой футбола?

От трибун до тюрьмы: как Кантона стал самой противоречивой звездой футбола?

Эрик Кантона был гениальным футболистом, который прославился своими великолепными навыками и неповторимой харизмой. Впрочем, Король Эрик известен далеко не только спортивными талантами, но и очень бурным нравом.

На протяжении карьеры Эрик Кантона не единожды отметился противоречивыми действиями и дикими выходками, которые не раз становились темой обсуждения в обществе. Биография француза пестреет несколькими инцидентами, которые навеки вошли в историю Игры миллионов. Далее мы поговорим об этом подробнее.

Избиение болельщика. Самый скандальный эпизод с участием Кантона имел место 25 января 1995 года. «Манчестер Юнайтед» с Кантона в составе пожаловал на «Селхерст Парк» на игру с «Кристал Пэлас». С первых минут на поле завязалась жесткая борьба, казалось бы, проходной поединок превратился в настоящее испытание для «красных дьяволов».

Кантона открыл счет, но «орлы» отыгрались. Судья отправил команды на перерыв и дальше началось шоу из другого вида спорта. По дороге в раздевалку Эрик услышал ругательства в свой адрес, которые неслись с первых рядов трибун. Больше других активничал некий Мэттью Симмонс. Тинейджер из Южного Лондона обзывал Кантона «грязной французской свиньей» и предлагал форварду «МЮ» «катиться домой». И без того заведенный донельзя футболист не выдержал – Кантона перепрыгнул через рекламный щит и в прыжке ногой ударил болельщика в грудь. Но и этого Эрику показалось мало, и он решил кулаком проверить на прочность челюсть Симмонса. Последствия таких действий не заставили себя долго ждать:

  • Футбольная Ассоциация Англии отстранила Кантона до октября 1995 года, выписав Кантона штраф в размере 10 тысяч фунтов;

  • ФИФА распространила «дисквал» на все международные турниры;

  • Федерация футбола Франции лишила Кантона статуса капитана национальной сборной;

  • «Манчестер Юнайтед» отстранил игрока-хулигана до конца сезона и прибавил штраф на 20 тысяч фунтов;

  • В марте 1995 года суд приговорил Кантона к двум месяцам тюрьмы, позднее наказание заменили на 120 часов общественных работ.

Плевок в судью. Быть может вы очень удивитесь, но Кантона умудрился «наследить» даже в СССР. В 1984 году Эрик попал в юношескую сборную Франции, которая прилетела на турнир в Ленинград. В одном из матчей Кантона так расстроился из-за судейства, что попросту решил плюнуть в советского арбитра! Тот оказался кадровым военнослужащим в звании полковника. Вспыхнул настоящий международный скандал.

Известный французский футбольный журналист Филипп Оклер писал: «В ситуацию пришлось вмешаться дипломатам. После ряда консультаций и серии переговоров конфликт был исчерпан и Эрика отпустили домой».

Нападение на одноклубника. Будучи молодым и перспективным страйкером «Осера» Кантона повздорил с партнером по команде. Дело было так.

Вратарь Бруно Мартини, считавшийся главным авторитетом в «Осере» (в то время привлекался в национальную сборную Франции), возжелал, чтобы молодые футболисты расчистили тренировочную площадку от снега. Кантона не стал мириться с «дедовщиной» и как ни в чем не бывало предложил Мартини взять лопату и присоединиться к работам. Само собой разумеется, что ветеран в грубой форме ответил отказом. Кантона положил «инструмент» и вырубил Бруно сочным ударом с правой. Легендарный тренер Ги Ру, уже тогда уставший «воевать» с бунтарем Кантона, ничуть не удивился такому развитию событий.

Оскорбление тренера. Говорить о феерических взаимоотношениях Эрика Кантона с тренерами можно бесконечно долго, посвящая этому не то, что короткий очерк, а целые книги. Кажется, что француз не устраивал эпических разборок только с Алексом Фергюсоном (да и то, бывало всякое). Пожалуй, отдельного внимания заслуживает первая «заруба» Кантона с рулевым национальной команды.

В 1988 году Эрик защищал цвета родного «Олимпика» из Марселя и активно стучался в первую сборную. Он играл ярко и неудержимо, забив несколько важнейших мячей. Общественность была в недоумении – почему же наставник сборной Анри Мишель не хочет вызывать Кантона? У тренера нашлись свои аргументы. Мишель неожиданно заявил, что «Кантона находится в плохой форме и ему нечего делать в главной команде страны». Ответ Эрика последовал незамедлительно. Кантона обозвал Анри «мешком де****, ничего не знающем о футболе», добавив, что тренер «слишком много времени тратит не на работу, а на чтение газет» (желтая пресса уже тогда любила смаковать многочисленные выходки Кантона). И снова оргвыводы:

  • 9 сентября 1988 года дисциплинарный комитет французской Федерации футбола на год отстранил игрока-грубияна от матчей за все сборные страны (включая «молодежку»);

  • Сам Анри Мишель ясно дал понять, что он ни за что не простит Кантона за публичное унижение и не будет связываться с талантливым, но несдержанным игроком.

В качестве заключения. Эрик Кантона стал мировой знаменитостью не только благодаря своему мастерству футболиста, но и бунтарскому характеру. Его выходки часто воспринимались как грубость и агрессия, но именно этот сложный и противоречивый образ сделал его яркой личностью в футбольной культуре. Как игрок, он олицетворял страсть и огонь на зеленом газоне, но бесконечные скандалы заставляют задуматься о границах между искусством на футбольном поле и поведением за его пределами.

Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Вжыхъ
1741968719
Горячий парень;)
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