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    Бруно Мартини

    Тренер
    Имя Бруно
    Фамилия Мартини
    Гражданство Франция
    Дата рождения 25 января 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Монпелье 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.01.2016 Монпелье 0 : 1 Бордо
    16.01.2016 Бастия 1 : 0 Монпелье
    23.01.2016 Монпелье 1 : 2 Кан
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