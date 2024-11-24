ТОП-10 лучших бомбардиров в истории «Челси»

Кто был лучшим бомбардиром за всю историю «Челси» : Лэмпард, Дрогба, Азар?

Лондонский «Челси» входит в число самых титулованных клубов Англии. Помимо национальных трофеев, в частности, 6 кубков победителей АПЛ, «Челси» побеждал в престижных международных соревнованиях – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Клубном чемпионате мира.

Рассказываем о 10 лучших бомбардирах «Челси» за всю историю существования клуба – яркая игра этих футболистов помогла лондонцам собрать внушительную коллекцию национальных и международных трофеев.

1. Фрэнк Лэмпард – 211

Примечательно, но «живая легенда» лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард, начинал свою профессиональную карьеру в другом лондонском клубе «Вест Хэм Юнайтед». За «синих» Фрэнк выступал с 2001 по 2014 годы. В первом же сезоне в «Челси» Лэмпард с ходу стал основным игроком, провел 53 матча и забил 7 голов.

Полузащитник Лэмпард наколотил 211 голов за 648 матчей в форме лондонского «Челси» – это лучший результат в истории клуба.

2. Бобби Тэмблинг – 177

Один из лучших бомбардиров «Челси» впервые сыграл за лондонцев в 17 лет – в феврале 1959 года. Форвард забил победный гол в дерби с «Вест Хэмом», а «синие» выиграли со счетом 3:2.

В составе «Челси» Тэмблинг играл с 1959 по 1970 годы, провел 328 матчей и наколотил 177 мячей.

3. Дидье Дрогба – 164

Ивуариец перешел в «Челси» 21 июля 2004 года – трансфер Дрогба обошелся «синим» в 24 млн фунтов. Дебют форварда пришелся на товарищеский матч против «Ромы» – 30 июля 2004 года. Ивуариец вышел на поле во втором тайме и забил гол. А первый официальный матч за «Челси» Дрогба провел 16 августа в поединке с «Манчестером Юнайтед» – ивуариец отличился результативным действием, отдав голевую передачу на Эйдура Гульонсена.

Дрогба играл в «Челси» до 2012 года, затем возвращался в клуб, выступал за «синих» с 2014 по 2015 годы. В активе ивуарийца 381 матч в составе «Челси» и 164 забитых гола.

4. Питер Осгуд – 139

Форвард выступал за «Челси» с 1964 по 1974 годы. Осгуд в дебютном матче против «Уэркингтона» в матче Кубка Лиги. «Синие» победили в том матче со счетом 2:0, а оба гола на свой счет записал Питер Осгуд.

Нападающий в общей сложности отыграл за «Челси» 356 матчей, наколотил 139 голов, а также попал в список легенд клуба.

5. Джимми Гривз – 131

Форвард провел в «Челси» только 4 года взрослой карьеры – с 1957 по 1961 годы, однако вошел в пятерку лучших бомбардиров лондонцев. Гривз забил дебютный гол в первом же матче за взрослую команду «Челси». В общей сложности нападающий провел в составе «Челси» 164 матча и забил 131 гол.

6. Керри Диксон – 114

В августе 1983 года Диксон перешел в лондонский «Челси», а клубу трансфер форварда обошелся в 150 000 фунтов стерлингов. В дебютном матче против «Дерби Каунти» Керри Диксон забил два гола, а в первом же сезоне в синей форме игрок наколотил 34 мяча.

В общей сложности Керри Диксон провел 290 матчей и наколотил 114 голов. Форвард выступал за «Челси» на протяжении 9 лет – с 1983 по 1992 годы.

7. Эден Азар –110

Бельгиец дебютировал в составе «Челси» в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» в июне 2012 года. Лондонцы проиграли ту встречу со счетом 2:3. Игрок не отличился в том матче результативными действиями.

Впрочем, Азар за 7 лет в составе «Челси» – игрок выступал за клуб с 2012 по 2019 годы, провел 352 матча и наколотил 110 голов.

8. Рой Бентли – 94

Нападающий выступал за «Челси» с 1948 по 1956 годы. В первом сезоне в составе «синих» Бентли забил только 3 гола. В первый полный сезон в составе «синих» Рой Бентли забил 23 гола, а также получил вызов в сборную Англии.

Всего за «синих» Бентли провел 242 матча и наколотил 94 гола.

9. Джимми Флойд Хассельбайнк – 87

Нидерландский форвард суринамского происхождения до игры к моменту перехода в «Челси» имел опыт выступления в АПЛ – нападающий играл за «Лидс». В «Челси» Хассельбайнк перешел в 2000 году. В первом сезоне в составе «синих» нападающий забил 23 гола в 35 матчах АПЛ.

В общей сложности игрок за 4 года в составе «Челси» провел 177 матчей и забил 87 мячей.

10. Томми Болдуин – 87

Нападающий пополнил состав «Челси» в 1966 году. Форвард провел в составе «синих» 8 лет – выступал за команду с 1966 по 1974 годы. Болдуин отыграл 220 матчей и забил 87 мячей.

Таблица ТОП-10 бомбардиров в истории «Челси»