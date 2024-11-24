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    ТОП-10 лучших бомбардиров в истории «Челси»


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    Сегодня, 11:35
    Кто был лучшим бомбардиром за всю историю «Челси» : Лэмпард, Дрогба, Азар?

    Лондонский «Челси» входит в число самых титулованных клубов Англии. Помимо национальных трофеев, в частности, 6 кубков победителей АПЛ, «Челси» побеждал в престижных международных соревнованиях – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Клубном чемпионате мира.

    Рассказываем о 10 лучших бомбардирах «Челси» за всю историю существования клуба – яркая игра этих футболистов помогла лондонцам собрать внушительную коллекцию национальных и международных трофеев.

    1. Фрэнк Лэмпард – 211

    Примечательно, но «живая легенда» лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард, начинал свою профессиональную карьеру в другом лондонском клубе «Вест Хэм Юнайтед». За «синих» Фрэнк выступал с 2001 по 2014 годы. В первом же сезоне в «Челси» Лэмпард с ходу стал основным игроком, провел 53 матча и забил 7 голов.

    Полузащитник Лэмпард наколотил 211 голов за 648 матчей в форме лондонского «Челси» – это лучший результат в истории клуба.

    2. Бобби Тэмблинг – 177

    Один из лучших бомбардиров «Челси» впервые сыграл за лондонцев в 17 лет – в феврале 1959 года. Форвард забил победный гол в дерби с «Вест Хэмом», а «синие» выиграли со счетом 3:2.

    В составе «Челси» Тэмблинг играл с 1959 по 1970 годы, провел 328 матчей и наколотил 177 мячей.

    3. Дидье Дрогба – 164

    Ивуариец перешел в «Челси» 21 июля 2004 года – трансфер Дрогба обошелся «синим» в 24 млн фунтов. Дебют форварда пришелся на товарищеский матч против «Ромы» – 30 июля 2004 года. Ивуариец вышел на поле во втором тайме и забил гол. А первый официальный матч за «Челси» Дрогба провел 16 августа в поединке с «Манчестером Юнайтед» – ивуариец отличился результативным действием, отдав голевую передачу на Эйдура Гульонсена.

    Дрогба играл в «Челси» до 2012 года, затем возвращался в клуб, выступал за «синих» с 2014 по 2015 годы. В активе ивуарийца 381 матч в составе «Челси» и 164 забитых гола.

    4. Питер Осгуд – 139

    Форвард выступал за «Челси» с 1964 по 1974 годы. Осгуд в дебютном матче против «Уэркингтона» в матче Кубка Лиги. «Синие» победили в том матче со счетом 2:0, а оба гола на свой счет записал Питер Осгуд.

    Нападающий в общей сложности отыграл за «Челси» 356 матчей, наколотил 139 голов, а также попал в список легенд клуба.

    5. Джимми Гривз – 131

    Форвард провел в «Челси» только 4 года взрослой карьеры – с 1957 по 1961 годы, однако вошел в пятерку лучших бомбардиров лондонцев. Гривз забил дебютный гол в первом же матче за взрослую команду «Челси». В общей сложности нападающий провел в составе «Челси» 164 матча и забил 131 гол.

    6. Керри Диксон – 114

    В августе 1983 года Диксон перешел в лондонский «Челси», а клубу трансфер форварда обошелся в 150 000 фунтов стерлингов. В дебютном матче против «Дерби Каунти» Керри Диксон забил два гола, а в первом же сезоне в синей форме игрок наколотил 34 мяча.

    В общей сложности Керри Диксон провел 290 матчей и наколотил 114 голов. Форвард выступал за «Челси» на протяжении 9 лет – с 1983 по 1992 годы.

    7. Эден Азар –110

    Бельгиец дебютировал в составе «Челси» в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» в июне 2012 года. Лондонцы проиграли ту встречу со счетом 2:3. Игрок не отличился в том матче результативными действиями.

    Впрочем, Азар за 7 лет в составе «Челси» – игрок выступал за клуб с 2012 по 2019 годы, провел 352 матча и наколотил 110 голов.

    8. Рой Бентли – 94

    Нападающий выступал за «Челси» с 1948 по 1956 годы. В первом сезоне в составе «синих» Бентли забил только 3 гола. В первый полный сезон в составе «синих» Рой Бентли забил 23 гола, а также получил вызов в сборную Англии.

    Всего за «синих» Бентли провел 242 матча и наколотил 94 гола.

    9. Джимми Флойд Хассельбайнк – 87

    Нидерландский форвард суринамского происхождения до игры к моменту перехода в «Челси» имел опыт выступления в АПЛ – нападающий играл за «Лидс». В «Челси» Хассельбайнк перешел в 2000 году. В первом сезоне в составе «синих» нападающий забил 23 гола в 35 матчах АПЛ.

    В общей сложности игрок за 4 года в составе «Челси» провел 177 матчей и забил 87 мячей.

    10. Томми Болдуин – 87

    Нападающий пополнил состав «Челси» в 1966 году. Форвард провел в составе «синих» 8 лет – выступал за команду с 1966 по 1974 годы. Болдуин отыграл 220 матчей и забил 87 мячей.

    Таблица ТОП-10 бомбардиров в истории «Челси»

    Игрок

    Количество матчей

    Количество голов

    Фрэнк Лэмпард

    648

    211

    Бобби Тэмблинг

    328

    177

    Дидье Дрогба

    381

    164

    Питер Осгуд

    356

    139

    Джимми Гривз

    164

    131

    Керри Диксон

    290

    114

    Эден Азар

    352

    110

    Рой Бентли

    242

    94

    Джимми Флойд Хассельбайнк

    177

    87

    Томми Болдуин

    220

    87
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: chelseafc
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