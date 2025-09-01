Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное Календарь Таблица Результаты Новости Бомбардиры Статистика Трансферы Команды Тренеры Судьи Стадионы Статьи История
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Трансферы АПЛ

Арсенал
Лондон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Хинкапе П.
Байер
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Эзе Э.
Кристал Пэлас
69,30 млн €
23.08.25 / 30.06.29
ЦФ Дьекереш В.
Спортинг
66,90 млн €
26.07.25 / -
ЦЗ Москера К.
Валенсия
15 млн €
24.07.25 / 30.06.30
ПВ Мадуэке Н.
Челси
56 млн €
18.07.25 / 30.06.30
ЦП Нергор К.
Брентфорд
11,60 млн €
10.07.25 / 30.06.27
ЦП Субименди М.
Реал Сосьедад
70 млн €
06.07.25 / 30.06.30
ВР Кепа
Челси
5,80 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Зинченко А.
Аякс
1,50 млн €
01.02.26 / 01.07.26
ЦП Нванери И.
Марсель
Аренда 1,50 млн €
23.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Зинченко А.
Ноттингем Форест
Аренда
01.09.25 / 31.01.26
ПВ Нелсон Р.
Брентфорд
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Кивиор Я.
Порту
Аренда 2 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ПП Виейра Ф.
Гамбург
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Локонга А.
Гамбург
300 тыс €
01.09.25 / 30.06.28
ВР Хейн К.
Вердер
Аренда
22.08.25 / 30.06.26
ЦП Парти Т.
Вильярреал
Свободный агент
07.08.25 / 01.07.26
ПЗ Томиясу Т.
Без клуба
Свободный агент
04.07.25 / 16.12.25
ПВ Маркиньос
Крузейро
3 млн €
01.07.25 / -
ЛЗ Тирни К.
Селтик
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛЗ Тавареш Н.
Лацио
5 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Астон Вилла
Бирмингем
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Луис Д.
Ювентус
Аренда 2 млн €
28.01.26 / 30.06.26
ЦФ Абрахам Т.
Бешикташ
21 млн €
27.01.26 / 30.06.30
АП Эллиот Х.
Ливерпуль
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Санчо Д.
Манчестер Юнайтед
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Линделеф В.
Манчестер Юнайтед
Свободный агент
01.09.25 / -
ЦФ Гессан Э.
Ницца
30 млн €
08.08.25 / 30.06.26
ВР Бизот М.
Брест
?
15.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Айлинг С.
Пиза
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Гессан Э.
Кристал Пэлас
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Озкан Я.
Бешикташ
Аренда
28.01.26 / 30.06.26
ЦФ Мален Д.
Рома
Аренда 2 млн €
16.01.26 / 30.06.26
ЛВ Айлинг С.
Вест Бромвич
Аренда
01.09.25 / 02.02.26
ЛВ Доббин Л.
Престон
Аренда
22.08.25 / 31.05.26
ЛЗ Алекс Морено
Жирона
Свободный агент
22.08.25 / -
ЦФ Бэйли Л.
Рома
Аренда 3 млн €
20.08.25 / 30.06.26
ЦП Дендокер Л.
Овьедо
Свободный агент
19.08.25 / 01.07.26
АП Рэмзи Д.
Ньюкасл
45,15 млн €
17.08.25 / -
ВР Гаучи Д.
Порт Вейл
Аренда
11.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Озкан Я.
Андерлехт
Аренда 700 тыс €
02.08.25 / 27.01.26
ВР Маршал Ф.
Стивенидж
?
29.07.25 / -
ОП Барренечеа Э.
Бенфика
Аренда 3 млн €
18.07.25 / 30.06.26
ВР Зых О.
Ракув
Аренда
14.07.25 / 30.06.26
ВР Ольсен Р.
Мальме
Свободный агент
08.07.25 / -
ЛВ Коутиньо Ф.
Васко да Гама
Свободный агент
04.07.25 / 20.02.26
ЦЗ Хаус К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Бернли
Бернли
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Уорд-Проус Д.
Вест Хэм
Аренда
28.01.26 / 31.05.26
ОП Флорентину
Бенфика
Аренда 2 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Броя А.
Челси
23 млн €
08.08.25 / 30.06.30
ВР Дубравка М.
Ньюкасл
?
07.08.25 / 01.07.26
ОП Угочукву Л.
Челси
28,70 млн €
06.08.25 / -
ЛВ Брун-Ларсен Я.
Штутгарт
4 млн €
11.07.25 / 30.06.29
ПЗ Уокер К.
Манчестер Сити
?
05.07.25 / -
ЦФ Чауна Л.
Лацио
13 млн €
02.07.25 / 11.07.26
ЦЗ Хамфрис Б.
Челси
14 млн €
01.07.25 / -
ЛЗ Хартман К.
Фейеноорд
10 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Энтони Д.
Борнмут
9,50 млн €
01.07.25 / 07.07.26
ЦЗ Туанзебе А.
Ипсвич Таун
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ПВ Эдвардс М.
Спортинг
10 млн €
01.07.25 / 30.06.29
АП Флемминг З.
Миллуолл
8,30 млн €
01.07.25 / -
ВР Вайсс М.
Карлсруэ
4 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Бенсон М.
Маккаби Х
?
01.02.26 / -
ПВ Бенсон М.
Маккаби Х
?
29.01.26 / 30.06.27
ЛВ Банел Д.
Дерби Каунти
Аренда
29.01.26 / 31.05.26
ПЗ Сонне О.
Спарта
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ЦФ Обафеми М.
Блэкпул
Аренда
21.01.26 / 31.05.26
ЦЗ Делкруа Х.
Лугано
Свободный агент
15.01.26 / 30.06.28
ЛВ Колеошо Л.
Париж
Аренда
09.01.26 / 30.06.26
ЦП Браунхилл Д.
Аль-Шабаб
Свободный агент
10.09.25 / -
ПВ Бенсон М.
Суонси
Аренда
02.09.25 / -
АП Рэмзи А.
Лестер
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
ЛВ Чурлинов Д.
Коджаэлиспор
?
01.09.25 / 30.06.27
ЦФ Обафеми М.
Бохум
Аренда
01.09.25 / 20.01.26
ПВ Бенсон М.
Суонси
Аренда
01.09.25 / 28.01.26
ВР Грин Э.
Фредерисия
Свободный агент
27.08.25 / 01.07.26
ЛВ Колеошо Л.
Эспаньол
Аренда
21.08.25 / 08.01.26
АП Адевуми О.
Серкль Брюгге
Аренда
15.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Самбо Ш.
Спарта
Аренда
15.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Доджсон О.
Стокпорт Каунти
Аренда
31.07.25 / 30.06.26
ВР Траффорд Д.
Манчестер Сити
31,20 млн €
29.07.25 / 30.06.30
ЦП Массенго Х.
Аугсбург
3 млн €
15.07.25 / 30.06.30
ЦФ Унтонджи А.
Санкт-Паули
Аренда 400 тыс €
08.07.25 / 30.06.26
ЦП Браунхилл Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛВ Редмонд Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 28.11.25
ЦП Шелви Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 14.04.26
ЛВ Костеллоу Д.
Уиган Атлетик
400 тыс €
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Иган-Райли С.
Марсель
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
Борнмут
Борнмут
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Витор Р.
Васко да Гама
28,50 млн €
27.01.26 / 30.06.31
ВР Мандас Х.
Лацио
Аренда 1,50 млн €
27.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Тот А.
Ференцварош
12 млн €
20.01.26 / 30.06.31
ВР Форстер Ф.
Без клуба
Свободный агент
02.01.26 / -
ЦЗ Милосавлевич В.
Црвена Звезда
15 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ПЗ Хименес А.
Милан
Аренда 1,50 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Адли А.
Байер
21 млн €
21.08.25 / 30.06.30
ПВ Доук Б.
Ливерпуль
23,20 млн €
18.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Диаките Б.
Лилль
35 млн €
13.08.25 / -
ВР Петрович Д.
Челси
28,90 млн €
16.07.25 / -
ЛЗ Трюффер А.
Ренн
13,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Деннис У.
Лейтон Ориент
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ПВ Февр Р.
Осер
Аренда
15.01.26 / 30.06.26
ЦФ Семеньо А.
Манчестер Сити
72 млн €
09.01.26 / 30.06.31
ПЗ Араухо Х.
Селтик
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ПВ Февр Р.
Аль-Таавун
Аренда
10.09.25 / 13.01.26
АП Траоре Х.
Марсель
Аренда
29.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Мефам К.
Вест Бромвич
1,15 млн €
28.08.25 / 30.06.28
ЦП Биллинг Ф.
Мидтьюлланд
5 млн €
26.08.25 / -
ВР Полсен А.
Лехия
Аренда
25.08.25 / 30.06.26
ЛВ Синистерра Л.
Крузейро
Аренда 2,50 млн €
22.08.25 / 30.06.26
ПВ Уаттара Д.
Брентфорд
42,80 млн €
16.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Забарный И.
ПСЖ
63 млн €
12.08.25 / 30.06.30
ВР Нето
Ботафого
Свободный агент
08.08.25 / 01.07.26
ВР Траверс М.
Эвертон
4,60 млн €
15.07.25 / -
ЦП Ротуэлл Д.
Рейнджерс
460 тыс €
02.07.25 / 02.02.26
ЛЗ Керкез М.
Ливерпуль
46,90 млн €
01.07.25 / -
ЦФ Джеббисон Д.
Престон
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ЦФ Энтони Д.
Бернли
9,50 млн €
01.07.25 / 07.07.26
ПЗ Ааронс М.
Рейнджерс
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
Брайтон
Брайтон & Хов
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Гросс П.
Боруссия Д
2 млн €
02.01.26 / 30.06.27
ЦП Де Куйпер М.
Брюгге
20 млн €
05.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Боскальи О.
ПСВ
Свободный агент
02.07.25 / 30.06.30
ЛВ Уотсон Т.
Сандерленд
12 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Костулас Х.
Олимпиакос
35 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Коппола Д.
Верона
11 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Моран Э.
Престон
1,15 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ПВ Груда Б.
РБ Лейпциг
Аренда 1 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ЛВ Уотсон Т.
Миллуолл
Аренда
01.02.26 / 31.05.26
ЦЗ Коппола Д.
Париж
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
АП Сармиенто Й.
Мидлсбро
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ЦФ Осман И.
Бирмингем Сити
Аренда
19.01.26 / 31.05.26
АП Буонанотте Ф.
Лидс
Аренда
15.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Кашин Э.
Блэкберн
Аренда
06.01.26 / 31.05.26
ЦЗ Игор
Вест Хэм
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Сармиенто Й.
Кремонезе
Аренда
01.09.25 / 23.01.26
АП Буонанотте Ф.
Челси
Аренда 2,30 млн €
01.09.25 / 14.01.26
ПВ Энкисо Х.
Страсбур
9,50 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ПЗ Лэмпти Т.
Фиорентина
3 млн €
01.09.25 / 30.06.28
ЦП О'Райли М.
Марсель
Аренда 2 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Сима А.
Ланс
4,50 млн €
29.08.25 / 30.06.29
АП Моран Э.
Лос-Анджелес
Аренда
21.08.25 / 31.12.25
ЦП Ялкуйе М.
Суонси
Аренда
14.08.25 / 31.05.26
ЦЗ Кашин Э.
Бирмингем Сити
Аренда
25.07.25 / 05.01.26
ВР Шерпен К.
Юнион СЖ
2 млн €
24.07.25 / 30.06.28
ЛЗ Эступиньян П.
Милан
17 млн €
24.07.25 / 30.06.30
ЦФ Фергюсон Э.
Рома
Аренда 3 млн €
23.07.25 / 30.06.26
ЛВ Адингра С.
Сандерленд
24,40 млн €
10.07.25 / 30.06.30
ЦФ Осман И.
Осер
Аренда
08.07.25 / 18.01.26
ЦЗ Оффиа О.
Престон
1,60 млн €
05.07.25 / 30.06.29
ЛВ Козье-Дюберри А.
Болтон
Аренда
05.07.25 / 31.05.26
ЛЗ Барко В.
Страсбур
10 млн €
02.07.25 / 30.06.29
ЦФ Педро Ж.
Челси
63,70 млн €
02.07.25 / 30.06.33
Брентфорд
Лондон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Да Силва Д.
Без клуба
Свободный агент
23.10.25 / 30.06.26
ПВ Нелсон Р.
Арсенал
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Уаттара Д.
Борнмут
42,80 млн €
16.08.25 / 30.06.30
ЦП Хендерсон Д.
Аякс
Свободный агент
15.07.25 / -
АП Миламбо А.
Фейеноорд
20 млн €
03.07.25 / 30.06.30
ПЗ Кайоде М.
Фиорентина
17,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ВР Келлехер К.
Ливерпуль
14,80 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Артюр Б.
Селтик
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦП Ониика Ф.
Ковентри
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ЦП Магома П.
Норвич Сити
?
26.01.26 / 30.06.29
ОП Конак Ю.
Оксфорд
Аренда
15.01.26 / 31.05.26
ВР Кокс М.
Шрусбери Таун
Аренда
15.01.26 / 31.05.26
АП Пирт-Харрис М.
Оксфорд
?
09.01.26 / 01.07.26
ЛВ Висса Й.
Ньюкасл
57,70 млн €
01.09.25 / -
ЦЗ Ми Б.
Шеффилд Уэнсдэй
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
ПЗ Расмуссен М.
Саутгемптон
3,46 млн €
21.08.25 / -
ЛЗ Мегома Д.
Рейнджерс
Аренда
17.08.25 / 31.05.26
ЦП Тревитт Р.
Уиган Атлетик
Аренда
31.07.25 / 31.05.26
ЦЗ Ким Д.
Кайзерслаутерн
Аренда
22.07.25 / 30.06.26
ПВ Мбемо Б.
Манчестер Юнайтед
75 млн €
21.07.25 / 30.06.30
ЦП Нергор К.
Арсенал
11,60 млн €
10.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Ми Б.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Да Силва Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 23.10.25
ВР Флеккен М.
Байер
11 млн €
01.07.25 / -
Вест Хэм
Лондон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Дисаси А.
Челси
Аренда 2 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ПВ Траоре А.
Фулхэм
2,30 млн €
28.01.26 / 01.07.26
ЦФ Кастелланос В.
Лацио
29 млн €
05.01.26 / 30.06.30
ЦФ Пабло
Жил Висенте
23 млн €
02.01.26 / 30.06.30
ВР Фабиански Л.
Без клуба
Свободный агент
10.09.25 / 01.07.26
ЦЗ Игор
Брайтон
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Фернандеш М.
Саутгемптон
52,25 млн €
29.08.25 / 02.07.26
ЦП Магасса С.
Монако
17 млн €
29.08.25 / 30.06.31
ВР Хермансен М.
Лестер
20,80 млн €
09.08.25 / 30.06.30
ЦФ Уилсон К.
Ньюкасл
Свободный агент
02.08.25 / 09.07.26
ПЗ Уокер-Питерс К.
Саутгемптон
Свободный агент
20.07.25 / 30.06.28
ЛЗ Диуф Э.
Славия
22 млн €
15.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Тодибо Ж.
Ницца
40 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Уорд-Проус Д.
Бернли
Аренда
28.01.26 / 31.05.26
АП Пакета Л.
Фламенго
42 млн €
28.01.26 / 31.12.30
ЦП Родригес Г.
Валенсия
Свободный агент
26.01.26 / -
ЦП Ирвинг Э.
Спарта
1,50 млн €
18.01.26 / -
ЦЗ Кейси К.
Лейтон Ориент
Аренда
16.01.26 / 30.06.26
ЦФ Маршалл К.
Бохум
Аренда
07.01.26 / 30.06.26
ПВ Гилерме Л.
Спортинг
14 млн €
04.01.26 / 30.06.30
ЦФ Фуллкруг Н.
Милан
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ВР Фодеринхэм У.
Арис
Свободный агент
09.09.25 / 31.05.27
ЦЗ Зума К.
ЧФР Клуж
Свободный агент
03.09.25 / 10.01.26
ЛВ Корне М.
Дженоа
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Орфорд Л.
Стивенидж
Аренда
01.09.25 / -
ЛЗ Эмерсон
Марсель
700 тыс €
01.09.25 / 30.06.27
ЦЗ Агер Н.
Марсель
23 млн €
01.09.25 / -
ЦФ Ингс Д.
Шеффилд Уэнсдэй
Свободный агент
27.08.25 / 01.07.26
ОП Альварес Э.
Фенербахче
Аренда 2 млн €
22.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Кейси К.
Суонси
Аренда
06.08.25 / 15.01.26
ПЗ Цоуфал В.
Хоффенхайм
Свободный агент
05.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Крессуэлл А.
Сток Сити
Свободный агент
10.07.25 / 30.06.26
АП Кудус М.
Тоттенхэм
63,80 млн €
10.07.25 / -
ЦФ Антонио М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 02.03.26
ВР Фабиански Л.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 10.09.25
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Армстронг А.
Саутгемптон
8,10 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЦП Гомес А.
Марсель
Аренда 1 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Арокодаре Т.
Генк
26 млн €
01.09.25 / -
ОП Крейчи Л.
Жирона
Аренда 22,50 млн €
28.08.25 / 30.06.26
ПВ Чачуа Д.
Верона
12,50 млн €
19.08.25 / 30.06.30
ЛЗ Вольфе Д.
АЗ Алкмаар
12 млн €
02.08.25 / -
ЛВ Ариас Д.
Флуминенсе
17 млн €
24.07.25 / 07.02.26
ПВ Лопес Ф.
Сельта
23 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ЦФ Ларсен Й.
Сельта
27 млн €
01.07.25 / 02.02.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Ариас Д.
Палмейрас
25 млн €
07.02.26 / 31.12.29
ЦЗ Агбаду Э.
Бешикташ
18 млн €
06.02.26 / -
ЦФ Ларсен Й.
Кристал Пэлас
49,70 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦП Чирева Т.
Барнсли
Аренда
30.01.26 / 31.05.26
ПВ Лопес Ф.
Сельта
Аренда
26.01.26 / 30.06.26
ОП Манетси М.
Париж
Аренда
16.01.26 / 30.06.26
ПЗ Хувер К.
Шеффилд Уэнсдэй
Аренда
08.01.26 / 31.05.26
ЦФ Калайджич С.
ЛАСК
Аренда
05.09.25 / 30.06.26
ПЗ Лима П.
Порту
Аренда
01.09.25 / 31.12.25
ЦФ Силва Ф.
Боруссия Д
22,50 млн €
29.08.25 / 30.06.30
ВР Кинг Т.
Эвертон
?
15.08.25 / -
ЛВ Гедеш Г.
Реал Сосьедад
4 млн €
04.08.25 / 30.06.28
ПЗ Семеду Н.
Фенербахче
Свободный агент
30.07.25 / 30.06.27
ЦП Траоре Б.
Метц
Аренда
24.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Меупию Б.
Алверка
?
21.07.25 / -
ОП Ходж Д.
Тондела
?
18.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Джига Н.
Рейнджерс
Аренда
09.07.25 / 31.05.26
ЛВ Шикинью
Алверка
Свободный агент
09.07.25 / -
ЦП Дойл Т.
Бирмингем Сити
Аренда
02.07.25 / -
АП Кэмпбелл Ч.
Стивенидж
?
01.07.25 / -
ЦЗ Доусон К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Кунья М.
Манчестер Юнайтед
74,20 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ПВ Сарабия П.
Аль-Араби
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Кристал Пэлас
Лондон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Ларсен Й.
Вулверхэмптон
49,70 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦФ Гессан Э.
Астон Вилла
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЛВ Джонсон Б.
Тоттенхэм
40 млн €
02.01.26 / 30.06.30
ОП Уче К.
Хетафе
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Канвот Д.
Тулуза
23 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ПВ Пино Й.
Вильярреал
30 млн €
29.08.25 / 30.06.30
ЛЗ Соса Б.
Аякс
2,30 млн €
11.07.25 / 30.06.28
ВР Бенитес В.
ПСВ
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Рак-Сакьи Д.
Сток Сити
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ЦЗ Гехи М.
Манчестер Сити
23 млн €
19.01.26 / 30.06.31
ВР Гудман О.
Барнсли
Аренда
15.01.26 / 30.06.26
ЦП Ахамада Н.
Осер
Свободный агент
07.01.26 / 30.06.27
АП Эсс Р.
Ковентри
Аренда
07.01.26 / 31.05.26
ЛВ Рак-Сакьи Д.
Ризеспор
Аренда
12.09.25 / 10.01.26
ЦФ Эдуард О.
Ланс
3,70 млн €
01.09.25 / 30.06.28
АП Франка М.
Васко да Гама
Аренда
26.08.25 / 30.06.26
АП Эзе Э.
Арсенал
69,30 млн €
23.08.25 / 30.06.29
ПВ Эбиовей М.
Блэкпул
1,15 млн €
05.08.25 / 04.09.25
ЦЗ Холдинг Р.
Колорадо
Свободный агент
03.08.25 / -
ОП Озо Д.
Дерби Каунти
Аренда
29.07.25 / 31.05.26
ЛП Шлупп Д.
Норвич Сити
Свободный агент
24.07.25 / 01.07.26
ЦФ Планж Л.
Грассхоппер
Свободный агент
17.07.25 / -
ВР Уитворт Д.
Эксетер Сити
Аренда
10.07.25 / 31.05.26
ВР Гудман О.
Хаддерсфилд Таун
Аренда
02.07.25 / 08.01.26
ПЗ Уорд Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 09.01.26
Ливерпуль
Ливерпуль
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Исак А.
Ньюкасл
145 млн €
01.09.25 / 30.06.31
ЦЗ Леони Д.
Парма
31 млн €
15.08.25 / 30.06.31
ПВ Экитике У.
Айнтрахт
95 млн €
23.07.25 / -
ВР Вудман Ф.
Престон
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Керкез М.
Борнмут
46,90 млн €
01.07.25 / -
ПЗ Фримпонг Ж.
Байер
40 млн €
01.07.25 / 30.06.30
АП Вирц Ф.
Байер
125 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Эллиот Х.
Астон Вилла
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Цимикас К.
Рома
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ПВ Доук Б.
Борнмут
23,20 млн €
18.08.25 / 30.06.30
ЦФ Нуньес Д.
Аль-Хиляль
53 млн €
09.08.25 / 30.06.28
ЦП Мортон Т.
Лион
10 млн €
05.08.25 / 30.06.30
ЛВ Диас Л.
Бавария
70 млн €
30.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Куанса Д.
Байер
35 млн €
02.07.25 / 30.06.30
ВР Дэвис Х.
Кроули Таун
Аренда
01.07.25 / 31.05.26
ВР Ярош В.
Аякс
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Филлипс Н.
Вест Бромвич
3,50 млн €
01.07.25 / -
ВР Келлехер К.
Брентфорд
14,80 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Лидс
Лидс
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Буонанотте Ф.
Брайтон
Аренда
15.01.26 / 30.06.26
ПЗ Джастин Д.
Лестер
9,30 млн €
25.08.25 / 30.06.29
ЦФ Окафор Н.
Милан
19 млн €
21.08.25 / 30.06.29
ЦФ Калверт-Льюин Д.
Эвертон
Свободный агент
15.08.25 / 30.06.28
ВР Перри Л.
Лион
16 млн €
26.07.25 / 30.06.29
ОП Сташ А.
Хоффенхайм
20 млн €
22.07.25 / 30.06.29
ЦП Лонгстафф Ш.
Ньюкасл
13,80 млн €
18.07.25 / 30.06.29
ЛЗ Гудмундссон Г.
Лилль
11,60 млн €
08.07.25 / 30.06.29
ЦФ Нмеча Л.
Вольфсбург
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Борнау С.
Вольфсбург
6 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Бийол Я.
Удинезе
18 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Харрисон Д.
Фиорентина
Аренда 1 млн €
19.01.26 / 30.06.26
ЦП Гьяби Д.
Халл Сити
Свободный агент
01.09.25 / 30.06.28
ПВ Шмидт А.
Вердер
Аренда
28.08.25 / 30.06.26
ЛВ Рамазани Л.
Валенсия
Аренда
28.08.25 / 30.06.26
ЦФ Бэмфорд П.
Без клуба
Свободный агент
28.08.25 / 13.11.25
АП Гринвуд С.
Погонь
Свободный агент
27.08.25 / 01.07.26
ЦФ Жозеф М.
Мальорка
Аренда
09.08.25 / 30.06.26
ЦФ Гелхардт Д.
Халл Сити
Аренда
09.08.25 / 30.06.26
ОП Крю Ч.
Донкастер Роверс
Аренда
05.08.25 / 31.05.26
ЛЗ Фирпо Х.
Бетис
Свободный агент
17.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Вебер М.
Вердер
Аренда
04.07.25 / 30.06.26
ПЗ Кристенсен Р.
Айнтрахт
6 млн €
01.07.25 / 01.07.26
ОП Гилявоги Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Манчестер Сити
Манчестер
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Гехи М.
Кристал Пэлас
23 млн €
19.01.26 / 30.06.31
ЦФ Семеньо А.
Борнмут
72 млн €
09.01.26 / 30.06.31
ВР Доннарумма Д.
ПСЖ
30 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ВР Траффорд Д.
Бернли
31,20 млн €
29.07.25 / 30.06.30
АП Нипан С.
Русенборг
15 млн €
17.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Филлипс К.
Шеффилд Уэнсдэй
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ВР Ортега С.
Ноттингем Форест
580 тыс €
01.02.26 / 01.07.26
ПВ Бобб О.
Фулхэм
31,20 млн €
30.01.26 / 30.06.31
АП Эчеверри К.
Жирона
Аренда
18.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Уилсон-Эсбранд Д.
Радомяк
Аренда
08.09.25 / 30.06.26
ЦП Гюндоган И.
Галатасарай
Свободный агент
02.09.25 / 30.06.27
ВР Эдерсон
Фенербахче
11 млн €
02.09.25 / 30.06.28
ПЗ Каборе И.
Рексхэм
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Аканджи М.
Интер
Аренда 1 млн €
01.09.25 / 30.06.26
АП Эчеверри К.
Байер
Аренда
21.08.25 / 31.12.25
АП Нипан С.
Мидлсбро
Аренда
19.08.25 / 02.02.26
АП Макэйти Д.
Ноттингем Форест
25,50 млн €
16.08.25 / 30.06.30
ЛВ Грилиш Д.
Эвертон
Аренда
12.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Рейс В.
Жирона
Аренда
08.08.25 / 30.06.26
ОП Перроне М.
Комо
13 млн €
18.07.25 / -
ПЗ Уокер К.
Бернли
?
05.07.25 / -
ВР Карсон С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Ба Д.
Ницца
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
АП Де Брюйне К.
Наполи
Свободный агент
01.07.25 / -
ПЗ Коуто Я.
Боруссия Д
20 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Ламменс С.
Антверпен
21 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦФ Шешко Б.
РБ Лейпциг
76,50 млн €
09.08.25 / 30.06.30
ПВ Мбемо Б.
Брентфорд
75 млн €
21.07.25 / 30.06.30
ЦФ Кунья М.
Вулверхэмптон
74,20 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Уитли И.
Брэдфорд Сити
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ОП Колльер Т.
Халл Сити
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Амасс Г.
Норвич Сити
Аренда
24.01.26 / 30.06.26
ЦП Виктори Д.
Трабзонспор
Аренда
11.09.25 / 30.06.26
ПВ Санчо Д.
Астон Вилла
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Амасс Г.
Шеффилд Уэнсдэй
Аренда
01.09.25 / 23.01.26
ЦФ Хойлунд Р.
Наполи
Аренда 6 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Антони
Бетис
22 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦЗ Линделеф В.
Астон Вилла
Свободный агент
01.09.25 / -
ЛВ Гарначо А.
Челси
46,20 млн €
30.08.25 / 30.06.32
ОП Колльер Т.
Вест Бромвич
Аренда
15.08.25 / 01.01.26
ЦФ Уитли И.
Нортгемптон Таун
Аренда
01.08.25 / 12.01.26
ЛВ Рэшфорд М.
Барселона
Аренда
23.07.25 / 30.06.26
АП Гор Д.
Ротерхэм
Аренда
17.07.25 / 31.05.26
ЦЗ Эванс Д.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
АП Эриксен К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 10.09.25
Ноттингем Форест
Ноттингем
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Нец Л.
Боруссия М
2,50 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ВР Ортега С.
Манчестер Сити
580 тыс €
01.02.26 / 01.07.26
ЦФ Лукка Л.
Наполи
Аренда 2 млн €
23.01.26 / 30.06.26
ЦФ Баква Д.
Страсбур
35 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЛЗ Зинченко А.
Арсенал
Аренда
01.09.25 / 31.01.26
ЛЗ Куябано
Ботафого
6 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ВР Джон
Ботафого
8 млн €
31.08.25 / 30.06.28
ПЗ Савона Н.
Ювентус
13 млн €
30.08.25 / 30.06.30
ОП Луис Д.
Ювентус
Аренда 2,85 млн €
21.08.25 / 27.01.26
ЦФ Калимуэндо А.
Ренн
30 млн €
18.08.25 / 30.06.30
АП Хатчинсон О.
Ипсвич Таун
43,40 млн €
16.08.25 / -
АП Макэйти Д.
Манчестер Сити
25,50 млн €
16.08.25 / 30.06.30
ВР Ганн А.
Норвич Сити
Свободный агент
06.08.25 / 13.07.26
ПВ Ндой Д.
Болонья
42 млн €
31.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Кунья Ж.
Ботафого
12 млн €
11.07.25 / -
ЦФ Жезус И.
Ботафого
19 млн €
05.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Куябано
Васко да Гама
Аренда
05.02.26 / 31.12.26
ЦФ Калимуэндо А.
Айнтрахт
Аренда 1,50 млн €
07.01.26 / 30.06.26
ЛВ Силва Ж.
Бешикташ
Аренда 2,50 млн €
12.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Куябано
Ботафого
Аренда
02.09.25 / 31.12.25
ЛЗ Ричардс О.
Риу Аве
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Боулер Д.
Блэкпул
Свободный агент
01.09.25 / 30.06.27
ПВ Боулер Д.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
ПВ да Силва Морейра Э.
Риу Аве
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Деннис Э.
Без клуба
Свободный агент
31.08.25 / 22.01.26
ЦЗ Карму Д.
Овьедо
Аренда
29.08.25 / 30.06.26
ЦП Стаменич М.
Суонси
2 млн €
20.08.25 / 30.06.29
ВР Мигел К.
Палмейрас
5,50 млн €
19.08.25 / 31.07.30
ЛЗ Тоффоло Г.
Шарлотт
Свободный агент
05.08.25 / -
ВР Тернер М.
Лион
8 млн €
01.08.25 / -
ЦП О'Брайен Л.
Рексхэм
3,50 млн €
24.07.25 / 30.06.28
ОП Данило
Ботафого
23 млн €
18.07.25 / 30.06.29
ВР Хеннесси У.
Завершил
Завершил
16.07.25 / -
ЛВ Эланга Э.
Ньюкасл
61,40 млн €
11.07.25 / -
ЛВ Соса Р.
Палмейрас
12,50 млн €
09.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Омобамиделе Э.
Страсбур
10,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Панцо Д.
Риу Аве
Свободный агент
01.07.25 / 02.02.26
Ньюкасл
Ньюкасл-апон-Тайн
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Висса Й.
Брентфорд
57,70 млн €
01.09.25 / -
ЦФ Вольтемаде Н.
Штутгарт
75 млн €
30.08.25 / 01.07.31
АП Рэмзи Д.
Астон Вилла
45,15 млн €
17.08.25 / -
ЦЗ Тиав М.
Милан
35 млн €
12.08.25 / -
ВР Рэмсдейл А.
Саутгемптон
Аренда 4,60 млн €
02.08.25 / 30.06.26
ЛВ Эланга Э.
Ноттингем Форест
61,40 млн €
11.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Ласселлс Д.
Лестер
Свободный агент
02.02.26 / 01.07.26
ПЗ Эшби Х.
Брэдфорд Сити
Аренда
13.01.26 / 31.05.26
АП Уайт Д.
Брэдфорд Сити
Аренда
13.01.26 / 31.05.26
ЦФ Исак А.
Ливерпуль
145 млн €
01.09.25 / 30.06.31
ЛЗ Таргетт М.
Мидлсбро
Аренда
27.08.25 / 31.05.26
ОП Хэйден А.
Куинз Парк Рейнджерс
Свободный агент
25.08.25 / 10.07.26
ВР Влаходимос О.
Севилья
Аренда
12.08.25 / 30.06.26
ВР Дубравка М.
Бернли
?
07.08.25 / 01.07.26
ЦФ Уилсон К.
Вест Хэм
Свободный агент
02.08.25 / 09.07.26
АП Уайт Д.
Лейтон Ориент
Аренда
29.07.25 / 05.01.26
ЦП Лонгстафф Ш.
Лидс
13,80 млн €
18.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Келли Л.
Ювентус
17,20 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЛЗ Льюис Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 31.10.25
Сандерленд
Сандерленд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Ангуло Н.
Андерлехт
17,34 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ВР Элльборг М.
Мальме
3,45 млн €
01.02.26 / 30.06.30
ПВ Траоре Б.
Аякс
2,90 млн €
01.09.25 / 01.07.26
ЦФ Бробби Б.
Аякс
20 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ПЗ Гертрейда Л.
РБ Лейпциг
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Мукиэле Н.
ПСЖ
12 млн €
17.08.25 / 30.06.29
ЦЗ Альдрете О.
Хетафе
11,60 млн €
12.08.25 / -
ЛЗ Масуаку А.
Бешикташ
Свободный агент
10.08.25 / 30.06.27
ЦФ Гиу М.
Челси
Аренда
06.08.25 / 01.09.25
ВР Руфс Р.
НЕК
10,50 млн €
01.08.25 / 30.06.30
ОП Джака Г.
Байер
15 млн €
30.07.25 / -
ЛВ Адингра С.
Брайтон
24,40 млн €
10.07.25 / 30.06.30
ПВ Тальби Ш.
Брюгге
20 млн €
09.07.25 / 30.06.30
ЛЗ Рейнилду
Атлетико
Свободный агент
08.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Садики Н.
Юнион СЖ
17 млн €
04.07.25 / 30.06.30
ОП Диарра Х.
Страсбур
31,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ЦП Ле Фе Э.
Рома
23 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Поведа И.
Интернасьонал де Богота
Свободный агент
02.03.26 / 30.06.26
ЛВ Адингра С.
Монако
Аренда 1 млн €
02.02.26 / 30.06.26
АП Аушиш А.
Шальке-04
Свободный агент
02.02.26 / 30.06.27
ЦП Робертс П.
Бирмингем Сити
5,10 млн €
02.02.26 / 30.06.28
ЛЗ Ельде Л.
Шеффилд Уэнсдэй
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ВР Паттерсон Э.
Миллуолл
Аренда
01.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Алезе А.
Портсмут
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Масуаку А.
Ланс
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ЦП Нил Д.
Ипсвич Таун
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ВР Нна Нукеу Б.
Булонь
?
17.01.26 / -
ЦЗ Андерсон Д.
Бэрроу
?
15.01.26 / 01.07.26
ЦП Матете Д.
Милтон Кинс Донс
?
09.01.26 / -
ЦЗ Пембеле Т.
Гавр
Аренда
06.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Джонсон З.
Йорк Сити
Аренда
28.11.25 / 30.06.26
ЦП Алексич М.
Краковия
Аренда
05.09.25 / 25.01.26
ЦФ Русин Н.
Арка
Аренда
02.09.25 / 30.06.26
ЦП Робертс П.
Бирмингем Сити
Аренда
01.09.25 / 01.02.26
ЦЗ Хаггинс Н.
Уиком Уондерерс
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Селт Й.
Вольфсбург
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Брауне А.
Мидлсбро
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
ЦП Триантис Н.
Миннесота Юнайтед
2,50 млн €
21.08.25 / 31.12.29
ОП Эква П.
Сент-Этьен
6 млн €
14.08.25 / 30.06.26
АП Аушиш А.
Абердин
Аренда
06.07.25 / 01.02.26
ЛВ Уотсон Т.
Брайтон
12 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ВР Бишоп Н.
Уимблдон
?
01.07.25 / 30.06.28
Тоттенхэм
Лондон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Соуза
Сантос
15 млн €
22.01.26 / 30.06.31
ЦП Галлахер К.
Атлетико
40 млн €
14.01.26 / 30.06.31
ЦФ Муани Р.
ПСЖ
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Симонс Х.
РБ Лейпциг
65 млн €
29.08.25 / -
ОП Палинья Ж.
Бавария
Аренда 5 млн €
03.08.25 / 30.06.26
АП Кудус М.
Вест Хэм
63,80 млн €
10.07.25 / -
ЦЗ Такаи К.
Кавасаки Фронтале
5,80 млн €
08.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Вушкович Л.
Хайдук
11 млн €
01.07.25 / -
ЦФ Тель М.
Бавария
35 млн €
01.07.25 / 30.06.31
ЦЗ Дансо К.
Ланс
25 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Скарлетт Д.
Хиберниан
Аренда
30.01.26 / 31.05.26
ЦЗ Такаи К.
Боруссия М
Аренда 200 тыс €
02.01.26 / 30.06.26
ЛВ Джонсон Б.
Кристал Пэлас
40 млн €
02.01.26 / 30.06.30
ЛВ Соломон М.
Фиорентина
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ЛВ Соломон М.
Вильярреал
Аренда
01.09.25 / 01.01.26
ЛВ Хиль Б.
Жирона
6 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦЗ Вушкович Л.
Гамбург
Аренда 1 млн €
29.08.25 / 30.06.26
ЦП Девайн Э.
Престон
Аренда
08.08.25 / 30.06.26
ЦФ Сон Х.
Лос-Анджелес
22 млн €
06.08.25 / 31.12.27
ЛВ Мур М.
Рейнджерс
Аренда
01.08.25 / 30.06.26
ЦФ Велис А.
Росарио Сентраль
Аренда
08.07.25 / 30.06.26
ВР Форстер Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 02.01.26
ВР Уайтман Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛЗ Регилон С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 26.01.26
ЦП Хейбьерг П.
Марсель
13,50 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Фулхэм
Лондон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Бобб О.
Манчестер Сити
31,20 млн €
30.01.26 / 30.06.31
ЛВ Кевин
Шахтер
40 млн €
01.09.25 / -
ПВ Чуквуэзе С.
Милан
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Куси-Асаре Й.
Бавария
Аренда 4 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ВР Леком Б.
Монпелье
500 тыс €
26.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Бенда С.
Фейеноорд
Аренда
03.02.26 / 30.06.26
ПВ Траоре А.
Вест Хэм
2,30 млн €
28.01.26 / 01.07.26
ЦП Харрис Л.
Уиком Уондерерс
Аренда
19.01.26 / 31.05.26
ЛВ Годо М.
Страсбур
7 млн €
01.09.25 / 30.06.30
АП Перейра А.
Палмейрас
10 млн €
29.08.25 / -
ЦП Харрис Л.
Оксфорд
Аренда
25.07.25 / 07.01.26
ВР Бенда С.
Миллуолл
Аренда
25.07.25 / 12.01.26
ЦФ Винисиус К.
Гремио
Свободный агент
23.07.25 / 31.12.26
ЛВ Виллиан
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 05.09.25
Челси
Лондон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Хиллсон Д.
Уилдстон
Свободный агент
26.02.26 / -
АП Буонанотте Ф.
Брайтон
Аренда 2,30 млн €
01.09.25 / 14.01.26
ЛВ Гарначо А.
Манчестер Юнайтед
46,20 млн €
30.08.25 / 30.06.32
ЦЗ Хато Й.
Аякс
44,18 млн €
03.08.25 / 30.06.32
ПВ Эстевао
Палмейрас
34 млн €
14.07.25 / 30.06.33
ПВ Гиттенс Д.
Боруссия Д
56 млн €
05.07.25 / 30.06.32
ЦФ Педро Ж.
Брайтон
63,70 млн €
02.07.25 / 30.06.33
АП Паес К.
Индепендьенте дель Валле
10 млн €
01.07.25 / 30.06.33
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Дисаси А.
Вест Хэм
Аренда 2 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ЛВ Джордж Т.
Эвертон
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Фофана Д.
Страсбур
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Ансельмино А.
Страсбур
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
АП Паес К.
Ривер Плейт
Аренда
30.01.26 / 30.06.27
ЛВ Стерлинг Р.
Без клуба
Свободный агент
28.01.26 / 13.02.26
ЦФ Фофана Д.
Карагюмрюк
Аренда
12.09.25 / 21.01.26
ПВ Джексон Н.
Бавария
Аренда 16,50 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Чилвел Б.
Страсбур
Свободный агент
01.09.25 / 30.06.27
ЦФ Нкунку К.
Милан
37 млн €
30.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Гилхрист Э.
Вест Бромвич
2,30 млн €
29.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Ансельмино А.
Боруссия Д
Аренда
27.08.25 / 26.01.26
ЦП Чуквуэмека К.
Боруссия Д
20 млн €
26.08.25 / 30.06.30
ОП Вейга Р.
Вильярреал
24,50 млн €
22.08.25 / -
ЦФ Броя А.
Бернли
23 млн €
08.08.25 / 30.06.30
ОП Дьюсбери-Холл К.
Эвертон
28,65 млн €
06.08.25 / 30.06.30
ЦФ Гиу М.
Сандерленд
Аренда
06.08.25 / 01.09.25
ОП Угочукву Л.
Бернли
28,70 млн €
06.08.25 / -
ЦЗ Сарр М.
Страсбур
Аренда
01.08.25 / 30.06.26
АП Паес К.
Страсбур
Аренда
31.07.25 / 29.01.26
ЦФ Феликс Ж.
Аль-Наср
30 млн €
29.07.25 / 30.06.27
ВР Пендерс М.
Страсбур
Аренда
28.07.25 / 30.06.26
ПВ Мадуэке Н.
Арсенал
56 млн €
18.07.25 / 30.06.30
ВР Петрович Д.
Борнмут
28,90 млн €
16.07.25 / -
ВР Бергстрем Л.
Мальорка
Свободный агент
15.07.25 / 30.06.27
ЦП Амугу М.
Страсбур
14,50 млн €
12.07.25 / -
ЦЗ Хамфрис Б.
Бернли
14 млн €
01.07.25 / -
ВР Кепа
Арсенал
5,80 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Эвертон
Ливерпуль
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Джордж Т.
Челси
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦП Рехль М.
Фрайбург
Аренда 2 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Диблинг Т.
Саутгемптон
40,50 млн €
25.08.25 / 30.06.29
ВР Кинг Т.
Вулверхэмптон
?
15.08.25 / -
ЛВ Грилиш Д.
Манчестер Сити
Аренда
12.08.25 / 30.06.26
ОП Дьюсбери-Холл К.
Челси
28,65 млн €
06.08.25 / 30.06.30
ЛЗ Азну А.
Бавария
9 млн €
29.07.25 / 30.06.29
ВР Траверс М.
Борнмут
4,60 млн €
15.07.25 / -
ЦФ Барри Т.
Вильярреал
30 млн €
09.07.25 / -
ЦП Алькарас К.
Фламенго
15 млн €
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Тайрер Г.
Кардифф
?
16.01.26 / 30.06.29
ЦФ Шермити Ю.
Рейнджерс
8,60 млн €
01.09.25 / -
ЦП Армстронг Х.
Престон
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Оньянго Т.
Стокпорт Каунти
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
ЦП Дукуре А.
Неом
Свободный агент
15.08.25 / 01.07.26
ЦФ Калверт-Льюин Д.
Лидс
Свободный агент
15.08.25 / 30.06.28
ВР Бегович А.
Лестер
Свободный агент
29.07.25 / -
ВР Виржиния Ж.
Спортинг
Свободный агент
25.07.25 / -
ЛЗ Янг Э.
Ипсвич Таун
Свободный агент
23.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Холгейт М.
Аль-Гарафа
Свободный агент
12.07.25 / 30.06.27
ЦФ Мопе Н.
Марсель
4 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+