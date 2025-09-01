Арсенал
Лондон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Хинкапе П.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Эзе Э.
69,30 млн €
23.08.25 / 30.06.29
ЦФ Дьекереш В.
66,90 млн €
26.07.25 / -
ЦЗ Москера К.
15 млн €
24.07.25 / 30.06.30
ПВ Мадуэке Н.
56 млн €
18.07.25 / 30.06.30
ЦП Субименди М.
70 млн €
06.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
1,50 млн €
01.02.26 / 01.07.26
ЦП Нванери И.
Аренда 1,50 млн €
23.01.26 / 30.06.26
Аренда
01.09.25 / 31.01.26
ЦП Локонга А.
300 тыс €
01.09.25 / 30.06.28
ЦП Парти Т.
Свободный агент
07.08.25 / 01.07.26
ПЗ Томиясу Т.
Без клуба
Свободный агент
04.07.25 / 16.12.25
ЛЗ Тавареш Н.
5 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Астон Вилла
Бирмингем
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Абрахам Т.
21 млн €
27.01.26 / 30.06.30
ПВ Санчо Д.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Линделеф В.
Свободный агент
01.09.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЛВ Айлинг С.
Аренда
01.09.25 / 02.02.26
ЛЗ Алекс Морено
Свободный агент
22.08.25 / -
ЦП Дендокер Л.
Свободный агент
19.08.25 / 01.07.26
Аренда 3 млн €
18.07.25 / 30.06.26
ЛВ Коутиньо Ф.
Свободный агент
04.07.25 / 20.02.26
ЦЗ Хаус К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Бернли
Бернли
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
28.01.26 / 31.05.26
ОП Флорентину
Аренда 2 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ВР Дубравка М.
?
07.08.25 / 01.07.26
ОП Угочукву Л.
28,70 млн €
06.08.25 / -
4 млн €
11.07.25 / 30.06.29
ПЗ Уокер К.
?
05.07.25 / -
ЦЗ Хамфрис Б.
14 млн €
01.07.25 / -
ЛЗ Хартман К.
10 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Туанзебе А.
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ПВ Эдвардс М.
10 млн €
01.07.25 / 30.06.29
АП Флемминг З.
8,30 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Банел Д.
Аренда
29.01.26 / 31.05.26
ЦФ Обафеми М.
Аренда
21.01.26 / 31.05.26
ЦЗ Делкруа Х.
Свободный агент
15.01.26 / 30.06.28
ЛВ Колеошо Л.
Аренда
09.01.26 / 30.06.26
ЦП Браунхилл Д.
Свободный агент
10.09.25 / -
ЛВ Чурлинов Д.
?
01.09.25 / 30.06.27
ЦФ Обафеми М.
Аренда
01.09.25 / 20.01.26
ВР Грин Э.
Свободный агент
27.08.25 / 01.07.26
ЛВ Колеошо Л.
Аренда
21.08.25 / 08.01.26
АП Адевуми О.
Аренда
15.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Доджсон О.
Аренда
31.07.25 / 30.06.26
ВР Траффорд Д.
31,20 млн €
29.07.25 / 30.06.30
ЦП Массенго Х.
3 млн €
15.07.25 / 30.06.30
ЦФ Унтонджи А.
Аренда 400 тыс €
08.07.25 / 30.06.26
ЦП Браунхилл Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛВ Редмонд Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 28.11.25
ЦП Шелви Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 14.04.26
ЛВ Костеллоу Д.
400 тыс €
01.07.25 / 30.06.28
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
Борнмут
Борнмут
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Витор Р.
28,50 млн €
27.01.26 / 30.06.31
ЦЗ Тот А.
12 млн €
20.01.26 / 30.06.31
ВР Форстер Ф.
Без клуба
Свободный агент
02.01.26 / -
15 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ПЗ Хименес А.
Аренда 1,50 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Диаките Б.
35 млн €
13.08.25 / -
ВР Петрович Д.
28,90 млн €
16.07.25 / -
ЛЗ Трюффер А.
13,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Деннис У.
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ЦФ Семеньо А.
72 млн €
09.01.26 / 30.06.31
ПВ Февр Р.
Аренда
10.09.25 / 13.01.26
ЦЗ Мефам К.
1,15 млн €
28.08.25 / 30.06.28
ЦП Биллинг Ф.
5 млн €
26.08.25 / -
Аренда 2,50 млн €
22.08.25 / 30.06.26
ПВ Уаттара Д.
42,80 млн €
16.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Забарный И.
63 млн €
12.08.25 / 30.06.30
ВР Траверс М.
4,60 млн €
15.07.25 / -
ЦП Ротуэлл Д.
460 тыс €
02.07.25 / 02.02.26
ЦФ Джеббисон Д.
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
Брайтон
Брайтон & Хов
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Гросс П.
2 млн €
02.01.26 / 30.06.27
ЦП Де Куйпер М.
20 млн €
05.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Боскальи О.
Свободный агент
02.07.25 / 30.06.30
12 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Костулас Х.
35 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Коппола Д.
11 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Груда Б.
Аренда 1 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Коппола Д.
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
АП Сармиенто Й.
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ЦФ Осман И.
Аренда
19.01.26 / 31.05.26
Аренда
15.01.26 / 30.06.26
АП Сармиенто Й.
Аренда
01.09.25 / 23.01.26
Аренда 2,30 млн €
01.09.25 / 14.01.26
ПЗ Лэмпти Т.
3 млн €
01.09.25 / 30.06.28
ЦП О'Райли М.
Аренда 2 млн €
01.09.25 / 30.06.26
АП Моран Э.
Аренда
21.08.25 / 31.12.25
ЦЗ Кашин Э.
Аренда
25.07.25 / 05.01.26
17 млн €
24.07.25 / 30.06.30
ЦФ Фергюсон Э.
Аренда 3 млн €
23.07.25 / 30.06.26
24,40 млн €
10.07.25 / 30.06.30
Аренда
05.07.25 / 31.05.26
Брентфорд
Лондон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Да Силва Д.
Без клуба
Свободный агент
23.10.25 / 30.06.26
ПВ Уаттара Д.
42,80 млн €
16.08.25 / 30.06.30
ЦП Хендерсон Д.
Свободный агент
15.07.25 / -
АП Миламбо А.
20 млн €
03.07.25 / 30.06.30
ПЗ Кайоде М.
17,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ВР Келлехер К.
14,80 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Магома П.
?
26.01.26 / 30.06.29
ВР Кокс М.
Аренда
15.01.26 / 31.05.26
?
09.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Ми Б.
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
ПЗ Расмуссен М.
3,46 млн €
21.08.25 / -
ЦП Тревитт Р.
Аренда
31.07.25 / 31.05.26
ЦЗ Ким Д.
Аренда
22.07.25 / 30.06.26
ПВ Мбемо Б.
75 млн €
21.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Ми Б.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Да Силва Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 23.10.25
ВР Флеккен М.
11 млн €
01.07.25 / -
Вест Хэм
Лондон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
29 млн €
05.01.26 / 30.06.30
ЦФ Пабло
23 млн €
02.01.26 / 30.06.30
ВР Фабиански Л.
Без клуба
Свободный агент
10.09.25 / 01.07.26
АП Фернандеш М.
52,25 млн €
29.08.25 / 02.07.26
ЦП Магасса С.
17 млн €
29.08.25 / 30.06.31
ВР Хермансен М.
20,80 млн €
09.08.25 / 30.06.30
Свободный агент
20.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
28.01.26 / 31.05.26
ЦП Родригес Г.
Свободный агент
26.01.26 / -
ЦЗ Кейси К.
Аренда
16.01.26 / 30.06.26
ЦФ Маршалл К.
Аренда
07.01.26 / 30.06.26
ПВ Гилерме Л.
14 млн €
04.01.26 / 30.06.30
ЦФ Фуллкруг Н.
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
Свободный агент
09.09.25 / 31.05.27
ЦФ Ингс Д.
Свободный агент
27.08.25 / 01.07.26
ОП Альварес Э.
Аренда 2 млн €
22.08.25 / 30.06.26
ПЗ Цоуфал В.
Свободный агент
05.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Крессуэлл А.
Свободный агент
10.07.25 / 30.06.26
ЦФ Антонио М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 02.03.26
ВР Фабиански Л.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 10.09.25
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Армстронг А.
8,10 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЦФ Арокодаре Т.
26 млн €
01.09.25 / -
ЛЗ Вольфе Д.
12 млн €
02.08.25 / -
ЛВ Ариас Д.
17 млн €
24.07.25 / 07.02.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
49,70 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ОП Манетси М.
Аренда
16.01.26 / 30.06.26
ПЗ Хувер К.
Аренда
08.01.26 / 31.05.26
ЦФ Калайджич С.
Аренда
05.09.25 / 30.06.26
ЦФ Силва Ф.
22,50 млн €
29.08.25 / 30.06.30
ЛВ Гедеш Г.
4 млн €
04.08.25 / 30.06.28
ПЗ Семеду Н.
Свободный агент
30.07.25 / 30.06.27
ЦП Дойл Т.
Аренда
02.07.25 / -
АП Кэмпбелл Ч.
?
01.07.25 / -
ЦЗ Доусон К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Кунья М.
74,20 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ПВ Сарабия П.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Кристал Пэлас
Лондон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
49,70 млн €
02.02.26 / 30.06.30
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЛВ Джонсон Б.
40 млн €
02.01.26 / 30.06.30
ПВ Пино Й.
30 млн €
29.08.25 / 30.06.30
ВР Бенитес В.
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Рак-Сакьи Д.
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ЦЗ Гехи М.
23 млн €
19.01.26 / 30.06.31
ЦП Ахамада Н.
Свободный агент
07.01.26 / 30.06.27
ЛВ Рак-Сакьи Д.
Аренда
12.09.25 / 10.01.26
АП Франка М.
Аренда
26.08.25 / 30.06.26
ПВ Эбиовей М.
1,15 млн €
05.08.25 / 04.09.25
ЦЗ Холдинг Р.
Свободный агент
03.08.25 / -
ОП Озо Д.
Аренда
29.07.25 / 31.05.26
ЛП Шлупп Д.
Свободный агент
24.07.25 / 01.07.26
ЦФ Планж Л.
Свободный агент
17.07.25 / -
ВР Уитворт Д.
Аренда
10.07.25 / 31.05.26
ВР Гудман О.
Аренда
02.07.25 / 08.01.26
ПЗ Уорд Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 09.01.26
Ливерпуль
Ливерпуль
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Экитике У.
95 млн €
23.07.25 / -
ПЗ Фримпонг Ж.
40 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Эллиот Х.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Цимикас К.
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЦФ Нуньес Д.
53 млн €
09.08.25 / 30.06.28
ВР Дэвис Х.
Аренда
01.07.25 / 31.05.26
ЦЗ Филлипс Н.
3,50 млн €
01.07.25 / -
ВР Келлехер К.
14,80 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Лидс
Лидс
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
15.01.26 / 30.06.26
ПЗ Джастин Д.
9,30 млн €
25.08.25 / 30.06.29
Свободный агент
15.08.25 / 30.06.28
ОП Сташ А.
20 млн €
22.07.25 / 30.06.29
ЦП Лонгстафф Ш.
13,80 млн €
18.07.25 / 30.06.29
11,60 млн €
08.07.25 / 30.06.29
ЦФ Нмеча Л.
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Борнау С.
6 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Харрисон Д.
Аренда 1 млн €
19.01.26 / 30.06.26
ЛВ Рамазани Л.
Аренда
28.08.25 / 30.06.26
ЦФ Бэмфорд П.
Без клуба
Свободный агент
28.08.25 / 13.11.25
АП Гринвуд С.
Свободный агент
27.08.25 / 01.07.26
ЦФ Гелхардт Д.
Аренда
09.08.25 / 30.06.26
ОП Крю Ч.
Аренда
05.08.25 / 31.05.26
6 млн €
01.07.25 / 01.07.26
ОП Гилявоги Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Манчестер Сити
Манчестер
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Гехи М.
23 млн €
19.01.26 / 30.06.31
ЦФ Семеньо А.
72 млн €
09.01.26 / 30.06.31
30 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ВР Траффорд Д.
31,20 млн €
29.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Филлипс К.
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ВР Ортега С.
580 тыс €
01.02.26 / 01.07.26
АП Эчеверри К.
Аренда
18.01.26 / 30.06.26
Аренда
08.09.25 / 30.06.26
ЦП Гюндоган И.
Свободный агент
02.09.25 / 30.06.27
ВР Эдерсон
11 млн €
02.09.25 / 30.06.28
ЦЗ Аканджи М.
Аренда 1 млн €
01.09.25 / 30.06.26
АП Эчеверри К.
Аренда
21.08.25 / 31.12.25
АП Макэйти Д.
25,50 млн €
16.08.25 / 30.06.30
ОП Перроне М.
13 млн €
18.07.25 / -
ВР Карсон С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
АП Де Брюйне К.
Свободный агент
01.07.25 / -
ПЗ Коуто Я.
20 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Ламменс С.
21 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦФ Шешко Б.
76,50 млн €
09.08.25 / 30.06.30
ЦФ Кунья М.
74,20 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Уитли И.
Аренда
02.02.26 / 31.05.26
ОП Колльер Т.
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Амасс Г.
Аренда
24.01.26 / 30.06.26
ЦП Виктори Д.
Аренда
11.09.25 / 30.06.26
ПВ Санчо Д.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Амасс Г.
Аренда
01.09.25 / 23.01.26
ЦФ Хойлунд Р.
Аренда 6 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Линделеф В.
Свободный агент
01.09.25 / -
ЛВ Гарначо А.
46,20 млн €
30.08.25 / 30.06.32
ОП Колльер Т.
Аренда
15.08.25 / 01.01.26
ЦФ Уитли И.
Аренда
01.08.25 / 12.01.26
ЛВ Рэшфорд М.
Аренда
23.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Эванс Д.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
АП Эриксен К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 10.09.25
Ноттингем Форест
Ноттингем
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Нец Л.
2,50 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ВР Ортега С.
580 тыс €
01.02.26 / 01.07.26
Аренда
01.09.25 / 31.01.26
30 млн €
18.08.25 / 30.06.30
АП Хатчинсон О.
43,40 млн €
16.08.25 / -
АП Макэйти Д.
25,50 млн €
16.08.25 / 30.06.30
ВР Ганн А.
Свободный агент
06.08.25 / 13.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
05.02.26 / 31.12.26
Аренда 1,50 млн €
07.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Ричардс О.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Боулер Д.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Деннис Э.
Без клуба
Свободный агент
31.08.25 / 22.01.26
ЦП Стаменич М.
2 млн €
20.08.25 / 30.06.29
ЛЗ Тоффоло Г.
Свободный агент
05.08.25 / -
ЦП О'Брайен Л.
3,50 млн €
24.07.25 / 30.06.28
ВР Хеннесси У.
Завершил
Завершил
16.07.25 / -
10,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ньюкасл
Ньюкасл-апон-Тайн
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
75 млн €
30.08.25 / 01.07.31
АП Рэмзи Д.
45,15 млн €
17.08.25 / -
ВР Рэмсдейл А.
Аренда 4,60 млн €
02.08.25 / 30.06.26
ЛВ Эланга Э.
61,40 млн €
11.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Ласселлс Д.
Свободный агент
02.02.26 / 01.07.26
ПЗ Эшби Х.
Аренда
13.01.26 / 31.05.26
АП Уайт Д.
Аренда
13.01.26 / 31.05.26
ЛЗ Таргетт М.
Аренда
27.08.25 / 31.05.26
ОП Хэйден А.
Свободный агент
25.08.25 / 10.07.26
Аренда
12.08.25 / 30.06.26
ВР Дубравка М.
?
07.08.25 / 01.07.26
АП Уайт Д.
Аренда
29.07.25 / 05.01.26
ЦП Лонгстафф Ш.
13,80 млн €
18.07.25 / 30.06.29
ЛЗ Льюис Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 31.10.25
Сандерленд
Сандерленд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Элльборг М.
3,45 млн €
01.02.26 / 30.06.30
ПЗ Гертрейда Л.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Мукиэле Н.
12 млн €
17.08.25 / 30.06.29
ЦЗ Альдрете О.
11,60 млн €
12.08.25 / -
ЛЗ Масуаку А.
Свободный агент
10.08.25 / 30.06.27
24,40 млн €
10.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Поведа И.
Свободный агент
02.03.26 / 30.06.26
Аренда 1 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ЦП Робертс П.
5,10 млн €
02.02.26 / 30.06.28
ЛЗ Ельде Л.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ВР Паттерсон Э.
Аренда
01.02.26 / 30.06.26
ЛЗ Масуаку А.
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ЦП Нил Д.
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ВР Нна Нукеу Б.
?
17.01.26 / -
ЦЗ Андерсон Д.
?
15.01.26 / 01.07.26
ЦП Матете Д.
?
09.01.26 / -
ЦЗ Пембеле Т.
Аренда
06.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Джонсон З.
Аренда
28.11.25 / 30.06.26
ЦП Алексич М.
Аренда
05.09.25 / 25.01.26
ЦП Робертс П.
Аренда
01.09.25 / 01.02.26
ЦЗ Хаггинс Н.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Селт Й.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Триантис Н.
2,50 млн €
21.08.25 / 31.12.29
ОП Эква П.
6 млн €
14.08.25 / 30.06.26
Тоттенхэм
Лондон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Галлахер К.
40 млн €
14.01.26 / 30.06.31
ПВ Симонс Х.
65 млн €
29.08.25 / -
ОП Палинья Ж.
Аренда 5 млн €
03.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Такаи К.
5,80 млн €
08.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Вушкович Л.
11 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Скарлетт Д.
Аренда
30.01.26 / 31.05.26
ЦЗ Такаи К.
Аренда 200 тыс €
02.01.26 / 30.06.26
ЛВ Джонсон Б.
40 млн €
02.01.26 / 30.06.30
ЛВ Соломон М.
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ЛВ Соломон М.
Аренда
01.09.25 / 01.01.26
ЦЗ Вушкович Л.
Аренда 1 млн €
29.08.25 / 30.06.26
ЦФ Сон Х.
22 млн €
06.08.25 / 31.12.27
ЦФ Велис А.
Аренда
08.07.25 / 30.06.26
ВР Форстер Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 02.01.26
ВР Уайтман Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛЗ Регилон С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 26.01.26
ЦП Хейбьерг П.
13,50 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Фулхэм
Лондон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Бобб О.
31,20 млн €
30.01.26 / 30.06.31
ПВ Чуквуэзе С.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
Аренда 4 млн €
01.09.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Харрис Л.
Аренда
19.01.26 / 31.05.26
АП Перейра А.
10 млн €
29.08.25 / -
ЦФ Винисиус К.
Свободный агент
23.07.25 / 31.12.26
ЛВ Виллиан
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 05.09.25
Челси
Лондон
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Хиллсон Д.
Свободный агент
26.02.26 / -
Аренда 2,30 млн €
01.09.25 / 14.01.26
ЛВ Гарначо А.
46,20 млн €
30.08.25 / 30.06.32
ПВ Гиттенс Д.
56 млн €
05.07.25 / 30.06.32
10 млн €
01.07.25 / 30.06.33
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
Аренда
30.01.26 / 30.06.27
ЛВ Стерлинг Р.
Без клуба
Свободный агент
28.01.26 / 13.02.26
ЦФ Фофана Д.
Аренда
12.09.25 / 21.01.26
ПВ Джексон Н.
Аренда 16,50 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Гилхрист Э.
2,30 млн €
29.08.25 / 30.06.30
Аренда
27.08.25 / 26.01.26
20 млн €
26.08.25 / 30.06.30
ОП Вейга Р.
24,50 млн €
22.08.25 / -
28,65 млн €
06.08.25 / 30.06.30
ЦФ Гиу М.
Аренда
06.08.25 / 01.09.25
ОП Угочукву Л.
28,70 млн €
06.08.25 / -
ВР Пендерс М.
Аренда
28.07.25 / 30.06.26
ПВ Мадуэке Н.
56 млн €
18.07.25 / 30.06.30
ВР Петрович Д.
28,90 млн €
16.07.25 / -
ВР Бергстрем Л.
Свободный агент
15.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Хамфрис Б.
14 млн €
01.07.25 / -
Эвертон
Ливерпуль
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Диблинг Т.
40,50 млн €
25.08.25 / 30.06.29
ВР Кинг Т.
?
15.08.25 / -
ЛВ Грилиш Д.
Аренда
12.08.25 / 30.06.26
28,65 млн €
06.08.25 / 30.06.30
ВР Траверс М.
4,60 млн €
15.07.25 / -
ЦФ Барри Т.
30 млн €
09.07.25 / -
ЦП Алькарас К.
15 млн €
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Шермити Ю.
8,60 млн €
01.09.25 / -
ЦП Армстронг Х.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Оньянго Т.
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
Свободный агент
15.08.25 / 30.06.28
ВР Бегович А.
Свободный агент
29.07.25 / -
ВР Виржиния Ж.
Свободный агент
25.07.25 / -
ЛЗ Янг Э.
Свободный агент
23.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Холгейт М.
Свободный агент
12.07.25 / 30.06.27