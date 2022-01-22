- 22 января 2022
- 20:58 Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты 5
- 28 января 2020
- 18:49 Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм 2
- 21 января 2020
- 16:49 Видео Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого 1
- 3 июня 2019
- 17:21 Фото Михалак перешел из «Лехии» в «Ахмат» 5
- 6 мая 2019
- 06:57 Przegląd Sportowy: «Ахмат» договорился о переходе Михаляка из «Лехии» 6
- 1 ноября 2018
- 13:30 Фото ЦСКА поздравил Красича с днем рождения 8
- 24 апреля 2017
- 16:29 Яровинский: «ЦСКА рассматривал возвращение Красича, но он не подошел под тактическую модель» 3
- 3 ноября 2016
- 20:36 Красич: «Слуцкий – один из лучших молодых тренеров мира» 6
- 1 ноября 2016
- 10:41 Красич: «Каррера многому научился у Конте и все это дает игрокам «Спартака» 12
- 09:48 Красич мог перейти в «Легию», когда ее возглавлял Черчесов
- 7 июня 2016
- 01:02 «Вердер» проявляет интерес к Красичу 1
- 20 января 2016
- 21:31 Красича зовут в «Верону»
- 1 сентября 2015
- 14:35 Красич был в шаге от перехода в «Габалу» 3
- 29 июля 2015
- 22:34 Массимилиано Аллегри: «Мората разозлил меня» 21
- 20:44 Гол Манджукича принес победу «Ювентусу» над «Лехией» 10
- 4 июля 2015
- 19:45 "Шахтер" уступил "Лехии" по пенальти со счетом 14:15 59