Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Przegląd Sportowy: «Ахмат» договорился о переходе Михаляка из «Лехии»

    Вингер «Лехии» Конрад Михаляк продолжит карьеру в «Ахмате», сообщает Przegląd Sportowy.

    По информации источника, переход 21-летнего поляка в грозненский клуб грядущим летом – это уже решенный вопрос.

    Детали сделки и условия контракта между Михаляком и «Ахматом» не разглашаются.

    В текущем сезоне футболист забил один гол и сделал одну результативную передачу в 20 матчах за «Лехию».

    Источник: Przegląd Sportowy

    Старейшее спортивное периодическое издание в Польше. Основано в 1921 году. Издается в Варшаве шесть раз в неделю. Средний тираж - 65 тысяч экземпляров

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +32

      RJM555 45 минут назад

      Думаю Ахмат попадет тройку призеров РПЛ в следующем сезоне

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69731
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru