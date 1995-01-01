Przegląd Sportowy: «Ахмат» договорился о переходе Михаляка из «Лехии»

Вингер «Лехии» Конрад Михаляк продолжит карьеру в «Ахмате», сообщает Przegląd Sportowy.

По информации источника, переход 21-летнего поляка в грозненский клуб грядущим летом – это уже решенный вопрос.

Детали сделки и условия контракта между Михаляком и «Ахматом» не разглашаются.

В текущем сезоне футболист забил один гол и сделал одну результативную передачу в 20 матчах за «Лехию».