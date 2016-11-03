Красич: «Слуцкий – один из лучших молодых тренеров мира»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич, ныне выступающий за «Лехию», выразил мнение, что игровые проблемы московского клуба в скором времени должны исчезнуть. Кроме того, 32-летний серб назвал главного тренера армейцев Леонида Слуцкого одним из лучших молодых специалистов мира.

«Все будет хорошо! Я думаю, что Слуцкий – один из лучших молодых тренеров мира, он сделал очень много для ЦСКА, подтянул молодежь. У команды все наладится через несколько игр, Слуцкий справится благодаря атмосфере в команде и своему характеру», – сказал Красич.