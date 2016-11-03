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Красич: «Слуцкий – один из лучших молодых тренеров мира»

3 ноября 2016, 20:36
6

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич, ныне выступающий за «Лехию», выразил мнение, что игровые проблемы московского клуба в скором времени должны исчезнуть. Кроме того, 32-летний серб назвал главного тренера армейцев Леонида Слуцкого одним из лучших молодых специалистов мира.

«Все будет хорошо! Я думаю, что Слуцкий – один из лучших молодых тренеров мира, он сделал очень много для ЦСКА, подтянул молодежь. У команды все наладится через несколько игр, Слуцкий справится благодаря атмосфере в команде и своему характеру», – сказал Красич.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лехия ЦСКА Красич Милош Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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nik55
1478199359
красич--к врачу сходи
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headdevil
1478199479
Нет
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cska-62
1478203477
В таком случае, Красич - один из лучших игроков атаки мирового футбола, стоящий в одном ряду с Месси, Роналду, Суаресом, Неймаром, Томасом Мюллером, Левандовски, Ибрагимовичем и Игуаином! И совершенно непонятно, почему Слуцким и Красичем не интересуются "Реал", "Барселона", "Бавария" и даже "Челси" с "Монако", где хозяева вроде как "свои"... :-))))
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sochi-2013
1478241361
Когда был молодым- может быть, а сейчас сильно сдал.
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Dobroe Teplo za CSKA
1478267497
абсолютно с ним согласен.
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Aztec58
1478273162
Ага, так сказать, морально поддержал.
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