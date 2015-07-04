«Шахтер» уступил «Лехии» по пенальти со счетом 14:15

Донецкий «Шахтер» стартовал сегодня на товарищеском турнире «Любельски Кап», который проходит в Польше. Соревнования проходят в формате двух полуфиналов, к которым прилагается финал и встреча за третье место. Украинцы в своем матче играли против гданьской «Лехии», основное время игры завершилось нулевой ничьей. А в серии пенальти, длившейся непривычно долго, победу одержали поляки – 15:14.



Вторую пару 1/2 финала составили «Монако» и «Ганновер», которые еще не сыграли.



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