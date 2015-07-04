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    «Шахтер» уступил «Лехии» по пенальти со счетом 14:15

    Донецкий «Шахтер» стартовал сегодня на товарищеском турнире «Любельски Кап», который проходит в Польше. Соревнования проходят в формате двух полуфиналов, к которым прилагается финал и встреча за третье место. Украинцы в своем матче играли против гданьской «Лехии», основное время игры завершилось нулевой ничьей. А в серии пенальти, длившейся непривычно долго, победу одержали поляки – 15:14.

    Вторую пару 1/2 финала составили «Монако» и «Ганновер», которые еще не сыграли.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2015 19:45
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    Комментарии (60)
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    5Gb
    1436034745
    норм че
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    mihon_87
    1436034904
    интересно
    Ответить
    ШИШОК
    1436036515
    Повеселились ребята.
    Ответить
    mat73
    1436038137
    А прикиньте, если бы в реале в игре так сыграли - 15:14?)))
    Ответить
    korn3512
    1436042322
    Пендали-стихия цыыска, вот они бы щас порадовались такому количеству и душу отвели)
    Ответить
    ЮЗИК
    1436045177
    Хорошо размялись
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    Selim Yavuz
    1436046482
    редкость
    Ответить
    Juventus 32
    1436088639
    Honduras2010 передёргивает на Немцова, первый в мире некрогомоананюга.
    Ответить
    alessios1990
    1436093709
    Ну что же, проиграть по пенальти с таким счетом надо еще умудрится! Хотя, как сказал Ван Гаал, проигрыш по пенальти это не совсем поражение)
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    ologreds
    1694997671
    numo434790
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