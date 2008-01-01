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    Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты

    «Локомотив» в первом матче 2022 года не смог победить чешский «Яблонец». У москвичей отличился дебютант Ян Кухта.

    «Ростов» проиграл чешской «Спарте», а «Ахмат» – польской «Лехии».

    Товарищеские матчи

    Яблонец (Чехия) – Локомотив (Россия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кухта, 31; 1:1 – Сильны, 62.

    Лехия (Польша) – Ахмат (Россия) – 2:1

    Голы: 0:1 – Уткин, 54; 1:1 – Пайшау, 75; 2:1 – Терраццино, 102.

    Крылья Советов (Россия) – Целе (Словения) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Божич, 2; 1:1 – Герчиков, 49.

    Спарта (Чехия) – Ростов (Россия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гараслин, 21; 2:0 – Мухин, 71 (в свои ворота).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14937

      Persona_non_Grata 1 минуту назад

      Конечно матчи товарищеские , но все равно как-то грустно (((

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      Рейтинг: +1684

      Dr.Metal 33 минуты назад

      Не видел ни одной игры, но посмотрите что творится. Зенит не обыграл школьников, Локомотив не обыграл школьников, Ростов проиграл школьникам, уж про крылья молчу. Какие нам лиги чемпионов? Для нас условная Брага или Яблонец непроходимые ребята. Уровень российского футбола нулевой, как бы мы не любили свои клубы. На международном уровне мы дно, даже не дно а днище

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      Рейтинг: +925

      Борисыч1 > Dr.Metal 23 минуты назад

      Динамо выиграло 12:0!!! Остальные лузеры!!! )))

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      Рейтинг: +3427

      Красногорск_Фан 37 минут назад

      Игра Локомотива была отвратительной. Игроки яблонца преклонного возраста легко обгоняли наших чудо-богатырей. А в конце и гоняли. Единственный гол Локомотива результат грубой ошибки яблонца. Баринов пытался сломать себе шею вертикально втыкаясь в землю после прыжка. Единственное - аванс Кухте который как минимум сделал свое дело и был где надо чтобы забить.

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