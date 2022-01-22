Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты

«Локомотив» в первом матче 2022 года не смог победить чешский «Яблонец». У москвичей отличился дебютант Ян Кухта.
«Ростов» проиграл чешской «Спарте», а «Ахмат» – польской «Лехии».
Товарищеские матчи
Яблонец (Чехия) – Локомотив (Россия) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Кухта, 31; 1:1 – Сильны, 62.
Лехия (Польша) – Ахмат (Россия) – 2:1
Голы: 0:1 – Уткин, 54; 1:1 – Пайшау, 75; 2:1 – Терраццино, 102.
Крылья Советов (Россия) – Целе (Словения) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Божич, 2; 1:1 – Герчиков, 49.
Спарта (Чехия) – Ростов (Россия) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Гараслин, 21; 2:0 – Мухин, 71 (в свои ворота).
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Источник: Бомбардир.ру