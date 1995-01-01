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    Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм

    В товарищеском матче на сборах в турецком Белеке «Динамо» проиграло «Лехии».

    Новичок «Динамо» Николай Комличенко вышел на поле после перерыва, однако не смог отличиться.

    Товарищеский матч.

    «Динамо» (Москва) – «Лехия» (Польша) – 0:2 (0:1).

    Голы: 0:1 – Гараслин, 41; 0:2 – Тоберс ,72.

    «Динамо» (1-й тайм): Шунин, Ордец, Шуньич, Скопинцев, Паршивлюк, Нойштедтер, Юсупов, Жоаозиньо, Филипп, Шиманьски, Игбун.

    «Динамо» (2-й тайм): Лещук, Соснин, Морозов, Рыков, Евгеньев, Каборе, Хильмарк, Н’Жи (Скопинцев, 72), Кардозу, Панченко, Комличенко.

    Источник: Бомбардир.ру

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