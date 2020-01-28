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  • Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм

Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм

28 января 2020, 18:49
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В товарищеском матче на сборах в турецком Белеке «Динамо» проиграло «Лехии».

Новичок «Динамо» Николай Комличенко вышел на поле после перерыва, однако не смог отличиться.

Товарищеский матч.

«Динамо» (Москва) – «Лехия» (Польша) – 0:2 (0:1).

Голы: 0:1 – Гараслин, 41; 0:2 – Тоберс ,72.

«Динамо» (1-й тайм): Шунин, Ордец, Шуньич, Скопинцев, Паршивлюк, Нойштедтер, Юсупов, Жоаозиньо, Филипп, Шиманьски, Игбун.

«Динамо» (2-й тайм): Лещук, Соснин, Морозов, Рыков, Евгеньев, Каборе, Хильмарк, Н’Жи (Скопинцев, 72), Кардозу, Панченко, Комличенко.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Динамо Лехия Комличенко Николай
Комментарии (1)
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FanatSerj
1580232320
«Динамо» (1-й тайм), «Динамо» (2-й тайм) - два полных вполне боевых состава ))
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