Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм

В товарищеском матче на сборах в турецком Белеке «Динамо» проиграло «Лехии».

Новичок «Динамо» Николай Комличенко вышел на поле после перерыва, однако не смог отличиться.

Товарищеский матч.

«Динамо» (Москва) – «Лехия» (Польша) – 0:2 (0:1).

Голы: 0:1 – Гараслин, 41; 0:2 – Тоберс ,72.

«Динамо» (1-й тайм): Шунин, Ордец, Шуньич, Скопинцев, Паршивлюк, Нойштедтер, Юсупов, Жоаозиньо, Филипп, Шиманьски, Игбун.

«Динамо» (2-й тайм): Лещук, Соснин, Морозов, Рыков, Евгеньев, Каборе, Хильмарк, Н’Жи (Скопинцев, 72), Кардозу, Панченко, Комличенко.