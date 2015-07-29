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    Массимилиано Аллегри: «Мората разозлил меня»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после товарищеского матча с польской «Лехией» раскритиковал игру испанского форварда команды Альваро Мораты. Встреча завершилась победой туринцев со счетом 2:1, причем решающий гол Марио Манджукич забил только на 90-й минуте.


    «Это был не день Мораты. Мне не понравилось его отношение к делу. Вне зависимости от технических ошибок сегодня неважным было именно его отношение.

    Когда что-то не пошло, он просто остановился. Вот почему я сказал ему покинуть поле. Он разозлил меня. Потом он хорошо проявил себя, отправившись тренироваться самостоятельно.

    Вокруг «Ювентуса» плохая атмосфера, потому что все говорят, что мы фавориты, но это не так. В этом сезоне нам будет еще сложнее. Прежде, чем это повлияет на нас, мы должны положить этому конец», – сказал Аллегри.

    Отметим, что Мората появился на поле после перерыва и был заменен через 26 минут.
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    Источник: Football Italia

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    29.07.2015 22:34
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    Комментарии (22)
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    Гуливер
    1438201972
    Разолил меня меня
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    MaxSevilla
    1438203257
    Мората хорош)
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    РЭП НИГГА
    1438204189
    "Массимилиано Аллегри: «Мората разолил меня»" админу лет 5?
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    ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН
    1438206270
    у всех бывает, а может звезду поймал...
    Ответить
    Juve1897
    1438217530
    Быстро что то он принял решение о замене. Незнаю,тренеру виднее,но в товарняке думаю тайм Мората мог бы поиграть.
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    Arhive
    1438222367
    правильно
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    nahan
    1438226308
    Мората испугался и начал тренироваться по ходу матча...
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    112910415
    1438234593
    забавно
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    mamrik-09
    1438261662
    ВСЕ ПО ДЕЛУ
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    ologreds
    1694997517
    numo437167
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