Массимилиано Аллегри: «Мората разозлил меня»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после товарищеского матча с польской «Лехией» раскритиковал игру испанского форварда команды Альваро Мораты. Встреча завершилась победой туринцев со счетом 2:1, причем решающий гол Марио Манджукич забил только на 90-й минуте.



«Это был не день Мораты. Мне не понравилось его отношение к делу. Вне зависимости от технических ошибок сегодня неважным было именно его отношение.



Когда что-то не пошло, он просто остановился. Вот почему я сказал ему покинуть поле. Он разозлил меня. Потом он хорошо проявил себя, отправившись тренироваться самостоятельно.



Вокруг «Ювентуса» плохая атмосфера, потому что все говорят, что мы фавориты, но это не так. В этом сезоне нам будет еще сложнее. Прежде, чем это повлияет на нас, мы должны положить этому конец», – сказал Аллегри.



Отметим, что Мората появился на поле после перерыва и был заменен через 26 минут.