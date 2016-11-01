Красич: «Каррера многому научился у Конте и все это дает игрокам «Спартака»

Полузащитник польской «Лехии» Милош Красич рассказал о совместной работе в «Ювентусе» с нынешним наставником «Спартака» Массимо Каррерой. По мнению футболиста, наставник красно-белых многому научился у Антонио Конте.

«Я очень хорошо знаю Карреру, он был третьим тренером в «Ювентусе» при Конте. Каррера общался с игроками, помогал главному тренеру, но никогда не участвовал в самих тренировках или тактических занятиях. Думаю, он многому научился у Конте, и все это дал игрокам «Спартака», – сказал Красич.