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Лехия
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€ 6 млн
Лехия - новости команды
Гданьск
Польша. Экстракласса
Стадион:
Гданьск
Сайт:
http://www.lechia.pl
Тренер:
Шимон Грабовски
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Расписание
Таблица
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Видео
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
Фото
Михалак перешел из «Лехии» в «Ахмат»
2019.06.03 17:21
5
Przegląd Sportowy: «Ахмат» договорился о переходе Михаляка из «Лехии»
2019.05.06 06:57
6
Фото
ЦСКА поздравил Красича с днем рождения
2018.11.01 13:30
8
Яровинский: «ЦСКА рассматривал возвращение Красича, но он не подошел под тактическую модель»
2017.04.24 16:29
3
Красич: «Слуцкий – один из лучших молодых тренеров мира»
2016.11.03 20:36
6
Красич: «Каррера многому научился у Конте и все это дает игрокам «Спартака»
2016.11.01 10:41
12
Красич мог перейти в «Легию», когда ее возглавлял Черчесов
2016.11.01 09:48
«Вердер» проявляет интерес к Красичу
2016.06.07 01:02
1
Красича зовут в «Верону»
2016.01.20 21:31
Красич был в шаге от перехода в «Габалу»
2015.09.01 14:35
3
Массимилиано Аллегри: «Мората разозлил меня»
2015.07.29 22:34
21
Гол Манджукича принес победу «Ювентусу» над «Лехией»
2015.07.29 20:44
10
«Шахтер» уступил «Лехии» по пенальти со счетом 14:15
2015.07.04 19:45
59
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