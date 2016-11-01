Красич мог перейти в «Легию», когда ее возглавлял Черчесов

Бывший полузащитник ЦСКА и «Ювентуса» Милош Красич, ныне выступающий за польскую «Лехию», рассказал, что мог перейти в «Легию», когда ее возглавлял нынешний наставник сборной России Станислав Черчесов.

«Здесь у меня все хорошо! В Польше я как будто заново родился! Правда, не могу сказать, что сейчас выступаю также, как когда-то в ЦСКА или в свой первый год в «Ювентусе». В «Лехии» я играю не справа, а на позиции «десятки» или «восьмерки». 50 лет эта команда не была на первом месте, но сейчас мы пока что лидируем в чемпионате.

Общался ли прошлом сезоне со Станиславом Черчесовым, когда он тренировал «Легию»? Да, мы пообщались: он даже хотел пригласить меня в «Легию», но не сложилось. Он построил отличную команду в Варшаве, за год выиграл и чемпионат, и Кубок. Я его помню еще по тем временам, когда я играл за ЦСКА, а он тренировал «Спартак». Почему Черчесов так внезапно покинул «Легию»? Может быть, потому что он хотел работать в сборной России?» – сказал футболист.