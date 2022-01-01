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Футбольные стадионы
АПЛ 2026-2027 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Олд Траффорд
Манчестер
75 731
2
Стэмфорд Бридж
Лондон
41 837
3
Этихад Стэдиум
Манчестер
47 405
4
Энфилд Роуд
Ливерпуль
45 276
5
Эмирейтс
Лондон
60 355
6
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
62 062
7
Хилл Дикинсон
Ливерпуль
52 769
8
Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл-апон-Тайн
52 405
9
Вилла Парк
Бирмингем
42 788
10
Селхарст Парк
Лондон
26 309
11
Фалмер
Фалмер
31 876
12
Виталити Стэдиум
Борнмут
10 700
13
Крэвен Коттедж
Лондон
25 700
14
Стэдиум оф лайт
Сандерленд
49 000
15
Сити Граунд
Ноттингем
30 602
16
Элланд Роад
Лидс
37 914
17
Брентфорд Коммьюнити
Лондон
17 250
18
МКМ Стэдиум
Кингстон-апон-Халл
25 404
19
Портмен Роуд
Ипсвич
30 250
20
Сити оф Ковентри
Ковентри
32 000
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