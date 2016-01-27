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Широков переходит в ЦСКА. Дайджест событий дня

 

Широков подписал контракт с ЦСКА

Капитан сборной России Роман Широков подписал личный контракт с ЦСКА. Сегодня хавбек побывал в офисе армейцев и согласовал все финансовые вопросы по контракту. Широков являлся свободным агентом, поэтому достался ЦСКА бесплатно. По некоторым данным, полузащитник подписал с ЦСКА контракт до конца этого сезона с возможностью продления еще на год.

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Муса привлек внимание "Лестера"

Форвард московского ЦСКА Ахмед Муса попал в список трансферных целей "Лестер Сити", идущего на данный момент на первой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Лисы" ведут активные поиски нападающего в зимнее трансферное окно, и, после того как сделка по переходу форварда "Сампдории" Эдера сорвалась, селекционная служба "Лестера" переключила свое внимание на игрока армейцев, сообщает источник. "Синие" намереваются предложить за трансфер нигерийца 15 миллионов фунтов стерлингов.

Эшли Коул перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси"

Известный английский защитник Эшли Коул стал игроком американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси". Условия личного контракта игрока не сообщаются. Напомним, что некоторое время назад 35-летний Коул расторг контракт с "Ромой" и стал свободным агентом. Таким образом, футболист достался американцам бесплатно. 35-летний Коул ранее выступал за "Арсенал" и "Челси". За сборную Англии сыграл 107 матчей.

Рамирес покинул "Челси" ради "Цзянсу Сайнти"

Полузащитник "Челси" Рамирес продолжит свою карьеру в китайском "Цзянсу Сайнти". Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба. Детали сделки пока неизвестны. Отмечается, что 28-летний бразилец в Китае будет работать под руководством бывшего футболиста синих Дана Петреску. Всего за свою карьеру в "Челси" Рамирес принял участие в 251 матче и забил 34 гола. Полузащитник вместе с "аристократами" успел выиграть все английские трофеи, а также поднять над головой кубок "Лиги чемпионов" и кубок "Лиги Европы".

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"Ньюкасл" подтвердил трансфер Таунсенда

Полузащитник "Тоттенхэма" Эндрос Таунсенд официально перешел в "Ньюкасл". Хавбек успешно прошел медицинское обследование и подписал с новым клубом контракт до лета 2021 года. Сумма трансфера составила 15,7 миллионов евро.

Таблица зимних трансферов АПЛ

"Реал" готов платить Неймару 35 миллионов за сезон

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес не оставляет надежд переманить в свою команду нападающего "Барселоны" Неймара. Как сообщает источник, Перес предложил Неймару годовую зарплату в размере 35 миллионов евро. Кроме того, есть информация, что президент "Реала" окончательно решил попрощаться с лидером команды Криштиану Роналду по окончании сезона. Ранее сообщалось, что "сливочные" готовы заплатить за Неймара 190 миллионов евро.

Гиггз отказался работать вместе с Моуринью

Ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаала Райан Гиггз не будет работать с клубом, если новым наставником будет назначен Жозе Моуринью. Сам экс-футболист заявил, что он рассчитывает заменить голландского специалиста на должности после его отставки, однако в клубе не уверены, что валлиец сможет справиться с должностью главного тренера. Наиболее вероятным вариантом остается приглашение в "МЮ" Моуринью, но при таком раскладе Гиггз в клубе не задержится.

Финал Кубка России пройдет в Казани

Финальный матч Кубка России 2015/2016 примет Казань. Об этом решении в своем twitter сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев. "Финал Кубка России состоится в Казани", - написал Лебедев. Отметим, что Казань еще ни разу не принимала финал национального кубка.

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Лестер Лос-Анджелес Гэлакси Цзянсу Сунин Ньюкасл Реал Коул Эшли Широков Роман Таунсенд Эндрос Неймар Муса Ахмед Гиггз Райан
Комментарии (6)
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Karpathian
1453934167
Широков решил всех подколоть))))) Зенит-Спартак-ЦСКА. Готов поспорить, что у многих фанатов данных клубов слегка жопка подгорает)
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Смоленск
1453934384
Как новостной сайт может публиковать новость про то, что Широков на самом деле не заходил в офис ЦСКА, а через пару часов забывать про это и опять писать, что он был в офисе ЦСКА - зачем пересказывать то, чего не было?
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REDWHITE_
1453959003
должен развалить цска
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