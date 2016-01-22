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    «Реал» готов заплатить 190 миллионов за Неймара

    Стали известны некоторые подробности переговоров представителей "Реала" с нападающим "Барселоны" Неймаром.

    Сообщается, что президент мадридского клуба Флорентино Перес готов заплатить за форварда каталонцев 190 миллионов евро.

    Ранее появлялась информация о том, что представители "Реала" встретились с Неймаром на недавней церемонии вручения наград ФИФА и вступили с футболистом в переговоры.

    В этом сезоне Неймар провел за "Барселону" 25 матчей во всех турнирах, забил в них 20 голов и отдал 17 результативных передач. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 100 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    22.01.2016 19:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +26

      ilyuxxxa 22 января 2016, 20:58

      Большая вероятность того, что Неймар может согласится. Ведь сумма большая, а он Парнишка молодой. В Реале свой талант не загубит

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      АРТЁМ БАРСА > ilyuxxxa 23 января 2016, 22:53

      какрашто там загубит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 22 января 2016, 20:45

      Неймар пошлет их нафиг. И абсолютно верно сделает

      2
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    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 22 января 2016, 20:22

      Было б круто! Но на Камп Ноу ему бы досталось побольше Фигу....

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 22 января 2016, 20:07

      Инфляция

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 22 января 2016, 19:15

      Даа, статистика хороша. Да и сам хорош очень.

      1
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 22 января 2016, 19:06

      статистика отличная!

      1
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