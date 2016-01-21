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    Неймар провел переговоры с «Реалом»

    Нападающий "Барселоны" Неймар провел переговоры с "Реалом" относительно возможного перехода в мадридский клуб, утверждает Onda Cero.

    Сообщается, что встреча с представителями "сливочных" прошла на церемонии вручения наград ФИФА. Неймар хочет использовать "Реал" для того, чтобы выбить у "Барселоны" новый более выгодный контракт.

    Ранее говорилось, что бразилец ведет переговоры о продлении контракта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2016 07:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 21 января 2016, 17:47

      когда на сайте кончаются нормальные новости, редакторы бомбардира сами их сочиняют..что в голову взБРЕДет, то и пишут

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 21 января 2016, 17:44

      посмотрите на источник новости..и поймете можно ей верить или нет))

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 21 января 2016, 16:28

      сгноить на лаве его, а лучше а барселоне Бэ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 21 января 2016, 14:00

      Смешно читать такую ерунду.Менять Барселону,где лучшие трио за всю историю футбола,где играет лучший футболист всех времён!Утятина!

      2
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      Рейтинг: +9

      danpo20 21 января 2016, 13:40

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 7 матчей и 7 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от "Danis", буду благодарен. Сайт - Fixmatch.net

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 21 января 2016, 11:48

      Евро поднялся неймар тоже поднялся пацан евро хочет много евро

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 января 2016, 11:08

      Брехня

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 января 2016, 10:53

      как Кокорин)

      -2
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      Рейтинг: +16

      skinshow 21 января 2016, 09:59

      Вы критины хватит писать чушь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 января 2016, 09:53

      Эти слова можно только к нашим баблоедам отнести! Но не к Неймару. Парень работоспособен и это демонстрирует в каждом матче.

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