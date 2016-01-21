когда на сайте кончаются нормальные новости, редакторы бомбардира сами их сочиняют..что в голову взБРЕДет, то и пишут
Нападающий "Барселоны" Неймар провел переговоры с "Реалом" относительно возможного перехода в мадридский клуб, утверждает Onda Cero.
Сообщается, что встреча с представителями "сливочных" прошла на церемонии вручения наград ФИФА. Неймар хочет использовать "Реал" для того, чтобы выбить у "Барселоны" новый более выгодный контракт.
Ранее говорилось, что бразилец ведет переговоры о продлении контракта.