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    Неймар провел переговоры с «Реалом»

    Нападающий "Барселоны" Неймар провел переговоры с "Реалом" относительно возможного перехода в мадридский клуб, утверждает Onda Cero.

    Сообщается, что встреча с представителями «сливочных» прошла на церемонии вручения наград ФИФА. Неймар хочет использовать "Реал" для того, чтобы выбить у "Барселоны" новый более выгодный контракт.

    Ранее говорилось, что бразилец ведет переговоры о продлении контракта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2016 07:07
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    Комментарии (12)
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    skinshow
    1453359543
    Вы критины хватит писать чушь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!
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    REDWHITE_
    1453362832
    как Кокорин)
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    Asbjorn
    1453363727
    Брехня
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    Batiqol
    1453366127
    Евро поднялся неймар тоже поднялся пацан евро хочет много евро
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    danpo20
    1453372844
    Привет всем. Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 7 матчей и 7 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от "Danis", буду благодарен. Сайт - Fixmatch.net
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    джон базелон
    1453374002
    Смешно читать такую ерунду.Менять Барселону,где лучшие трио за всю историю футбола,где играет лучший футболист всех времён!Утятина!
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    калач
    1453382907
    сгноить на лаве его, а лучше а барселоне Бэ
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    fakel-vrn
    1453387492
    посмотрите на источник новости..и поймете можно ей верить или нет))
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    fakel-vrn
    1453387664
    когда на сайте кончаются нормальные новости, редакторы бомбардира сами их сочиняют..что в голову взБРЕДет, то и пишут
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    ologreds
    1694996379
    numo455399
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