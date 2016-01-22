«Реал» готов заплатить 190 миллионов за Неймара

Стали известны некоторые подробности переговоров представителей "Реала" с нападающим "Барселоны" Неймаром.

Сообщается, что президент мадридского клуба Флорентино Перес готов заплатить за форварда каталонцев 190 миллионов евро.

Ранее появлялась информация о том, что представители "Реала" встретились с Неймаром на недавней церемонии вручения наград ФИФА и вступили с футболистом в переговоры.

В этом сезоне Неймар провел за "Барселону" 25 матчей во всех турнирах, забил в них 20 голов и отдал 17 результативных передач. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 100 миллионов евро.