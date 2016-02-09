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    Ретроспектива Романа Широкова. Новичок ЦСКА, каким мы его уже не помним

    9 февраля 2016
    Роман Широков перешел в ЦСКА. «Бомбардир» показывает самые яркие кадры из карьеры 34-летнего хавбека.

    Роман Широков перешел в ЦСКА. «Бомбардир» показывает самые яркие кадры из карьеры 34-летнего хавбека.​

    Михаил Синев, Роман Широков, Василий Березуцкий, Игорь Пиюк, Валерий Климов (все - "Торпедо-ЗИЛ") vs. Юрий Дроздов ("Локомотив"). 2001 год.

    В составе "Сатурна" из Раменского. 2005 год.

    Убежать от Евгения Алдонина в те годы было не так просто... ЦСКА - "Сатурн". 2005 год.

    Лари Кингстон ("Крылья Советов") vs. Роман Широков ("Сатурн"). 2005 год.

    Поиграл Роман Николаевич и в Казани. В составе "Рубина". 2006 год.

    Дмитрий Сычев тогда ещё был крут, а вот Широков пока оставался известным лишь особым ценителям российского футбола. Хотя в сборную России Романа впервые позвали как раз из "Химок". "Локомотив" - "Химки". 2007 год.

    На рубеже футбольных эпох. Андрей Тихонов и Роман Широков. "Химки". 2007 год.

    Андрей Каряка ("Сатурн") vs. Роман Широков ("Химки"). 2007 год.

    "Широков не уровень сборной", - говорили они... Впрочем, голевую передачу на Павлюченко в том матче отдал именно Рома. Роман Широков (сборная России) vs. Давид Вилья (сборная Испании). 2008 год.

    Ивица Крыжанац, Игорь Денисов и Роман Широков. "Зенит". 2008 год.

    А вот таким Широкова мы помним очень хорошо.

    Роман празднует победу в краснодарском дерби. 2015 год


    Широков в составе "Спартака", 2015 год.

    Фото: ФК "Зенит", Global Look Press, ФК "Химки", РФС, Zimbio, rfpl.org

    Рейтинг: 4.7 Голосов: 11
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 28 января 2016, 09:35

      Классная фотка где Тихонов и Широков в Химках 2007г.

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 28 января 2016, 05:05

      классная подборка!

      0
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 27 января 2016, 21:43

      Я рад, что такой игрок поиграл в Краснодаре

      1
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      Рейтинг: +598

      zenitforever2015 23 января 2016, 15:37

      А почему всего одна фотка из его Зенитовской истории? Там он достиг всего!

      1
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      Рейтинг: +17

      rblv 23 января 2016, 14:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      видел это на спортсе

      -5
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      Рейтинг: +137

      serg30 > rblv 23 января 2016, 14:41

      Обычно я игнорирую псевдокритику, но вот тут задело. Данную подборку фотографий, как и подписи к ним, я делал сам лично. Две фотки (одну редакция сайта заменила) сам лично вынул из заграничных обменников, широкая публика в рунете о них и не слышала. Нигде больше я данную работу не выкладывал, это во-первых. Во-вторых, по тегам на упомянутом вами сайта ничего подобного не пробивается. Возникает вопрос: с какой целью вы врёте?

      2
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      Рейтинг: +707

      Snerg > serg30 23 января 2016, 14:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      просто элементарный вопрос) , ваш кумир широков? )зачем что то выкладывать о бездарности?) лучше бы выложил о таких людях как Лобановский,Чанов , Дасаев ,Тихонов и тп)

      -5
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      Рейтинг: +137

      serg30 > Snerg 23 января 2016, 15:04

      Нет, Широков не мой кумир. Интересно, на чём основывается ваше мнение, что он бездарность? Я лично считаю его одним из лучших "конструкторов игры" в истории российского футбола.

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      Рейтинг: +286

      Igorello97 > rblv 27 января 2016, 21:41

      Ссылку можно в доказательство?

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 16 января 2016, 23:22

      Широков лучший плеймейкер российского футбола после ухода Лоськова

      6
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      Рейтинг: +35

      san4is08 16 января 2016, 16:55

      первое фото угар)))

      2
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 16 января 2016, 16:06

      а краснодар? спартак?

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 января 2016, 20:00

      Спасибо, освежили память.

      4
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