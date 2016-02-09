Ретроспектива Романа Широкова. Новичок ЦСКА, каким мы его уже не помним

Роман Широков перешел в ЦСКА. «Бомбардир» показывает самые яркие кадры из карьеры 34-летнего хавбека.

Роман Широков перешел в ЦСКА. «Бомбардир» показывает самые яркие кадры из карьеры 34-летнего хавбека.​

Михаил Синев, Роман Широков, Василий Березуцкий, Игорь Пиюк, Валерий Климов (все - "Торпедо-ЗИЛ") vs. Юрий Дроздов ("Локомотив"). 2001 год.

В составе "Сатурна" из Раменского. 2005 год.

Убежать от Евгения Алдонина в те годы было не так просто... ЦСКА - "Сатурн". 2005 год.

Лари Кингстон ("Крылья Советов") vs. Роман Широков ("Сатурн"). 2005 год.

Поиграл Роман Николаевич и в Казани. В составе "Рубина". 2006 год.

Дмитрий Сычев тогда ещё был крут, а вот Широков пока оставался известным лишь особым ценителям российского футбола. Хотя в сборную России Романа впервые позвали как раз из "Химок". "Локомотив" - "Химки". 2007 год.

На рубеже футбольных эпох. Андрей Тихонов и Роман Широков. "Химки". 2007 год.

Андрей Каряка ("Сатурн") vs. Роман Широков ("Химки"). 2007 год.

"Широков не уровень сборной", - говорили они... Впрочем, голевую передачу на Павлюченко в том матче отдал именно Рома. Роман Широков (сборная России) vs. Давид Вилья (сборная Испании). 2008 год.

Ивица Крыжанац, Игорь Денисов и Роман Широков. "Зенит". 2008 год.

А вот таким Широкова мы помним очень хорошо.

Роман празднует победу в краснодарском дерби. 2015 год



Широков в составе "Спартака", 2015 год.

Фото: ФК "Зенит", Global Look Press, ФК "Химки", РФС, Zimbio, rfpl.org