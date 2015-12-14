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  • «Арсенал» договорился с Кокориным. Россия сыграет с Италией. Дайджест событий дня

«Арсенал» договорился с Кокориным. Россия сыграет с Италией. Дайджест событий дня

В "Спартаке" поменяется один из тренеров. Озил может вернуться в "Реал". С Гиггзом контактировала "Валенсия". "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Слуцкий: "Есть договоренность сыграть с итальянцами"

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о планах провести 10-дневный зарубежный тренировочный сбор национальной команды перед чемпионатом Европы по футболу 2016 года.

"Проведение сбора за границей связано с тем, чтобы ничто не отвлекало сборную. Чтобы туда не приезжали друзья, знакомые, родственники и так далее. В этом году времени на подготовку значительно меньше, чем было перед предыдущими крупными турнирами. Получается, что сбор будет всего лишь 10-дневным. В связи с этим принято решение, что мы будем готовиться в достаточно закрытом режиме. И за рубежом сделать это несколько проще. Плюс есть договоренность сыграть с итальянцами. Матч может состояться или в Италии, или на нейтральном поле - ситуация уточняется. Будет еще один контрольный матч, поэтому нам нужно минимизировать количество перелетов", - заявил Слуцкий.

Сколари: "Барселону" возможно победить"

Тренер "Гуанчжоу Эвергранд" Луис Фелипе Сколари высказался относительно победы над "Америкой" (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира среди клубов. "Америка" – отличная команда с фантастической историей. Но мы отыгрались и победили. Мы должны продолжать мечтать о великом в преддверии встречи с "Барселоной". Победа не невозможна", – сказал бразилец.

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Источник: "Арсенал" договорился с "Динамо" о переходе Кокорина

Лондонский "Арсенал" и московское "Динамо" согласовали сумму трансфера нападающего бело-голубых Александра Кокорина. Сообщается, что форвард сборной России обойдется "канонирам" в 4,3 миллиона фунтов стерлингов. Переход футболиста должен состояться в ближайшее зимнее трансферное окно. Ожидается, что уже 1 января Кокорин официально станет игроком "Арсенала".

Александр Кокорин станет вторым российским футболистом в истории лондонского клуба после Андрея Аршавина. В текущем сезоне 24-летний форвард принял участие в 10 матчах за московское "Динамо", забил пять голов и отметился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кокорина в 8 миллионов евро.

В "Спартаке" поменяется тренер по физподготовке

Тренер "Спартака" по физподготовке Олег Саматов может покинуть клуб по инициативе наставника красно-белых Дмитрия Аленичева, у которого появились претензии к Саматову по качеству исполняемых им обязанностей. На замену ему, по всей вероятности, придет испанец Хавьер Нойа Сальсес, выполняющий те же функции во второй команде "Спартака".

В качестве футболиста Саматов выступал в таких клубах, как "Локомотив", "Динамо" и "Сатурн". Осенью 2011-го года он был назначен на должность тренера по физподготовке в тульском "Арсенале". В июне текущего года Саматов перешел на аналогичную должность в "Спартаке".

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Озил может вернуться в "Реал"

Руководство "Реала" заинтересовано в услугах полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила. Подобный интерес вызван тем фактом, что другой полузащитник "сливочных" Хамес Родригес в скором времени может покинуть мадридский клуб. 

Напомним, Озил уже выступал за "Реал" с 2010 по 2013 год. В нынешнем сезоне 27-летний немец провел в составе "Арсенала" 14 матчей и забил в них два гола. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро. 

Кафельников: "Сборная России не выйдет из группы на Евро-2016"

Вице-президент ФТР Евгений Кафельников выразил мнение, что сборная России не сможет преодолеть групповой этап на предстоящем Евро-2016. "Как не печально осознавать,но из группы на Euro 2016 сборная России не выйдет", - написал Кафельников в своем twitter. Напомним, по итогам жеребьевки сборная России попала в группу В и сыграет с национальными командами Англии, Словакии и Уэльса.

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"Валенсия" пыталась пригласить Гиггза

Испанская "Валенсия", прежде чем подписать контракт с новым главным тренером команды Гарри Невиллом, пыталась пригласить на пост наставника Райана Гиггза, который сейчас выполняет функции помощника главного тренера в "Манчестер Юнайтед"

Отмечается, что Гиггза, как и Невилла с владельцем испанского клуба Питером Лимом связывают несколько совместных бизнес проектов, в том числе клуб "Сэлфорд Сити", выступающий в одной из низших лиг Англии. И, как сообщает источник, именно валлиец рассматривался Лимом в качестве приоритетного варианта на пост наставника "Валенсии". Невилл же был назначен после отказа Гиггза возглавить "летучих мышей".

Скаут "Анжи": "Зинченко – на 80 процентов игрок клуба плей-офф Лиги чемпионов"

Скаут "Анжи" Исмаил Ибрагимов заявил, что игрок "Уфы" Александр Зинченко может пополнить ряды одного из клубов, который попал в плей-офф Лиги чемпионов.

"Зинченко на 80 процентов игрок клуба-участника плей-офф ЛЧ. Цена вопроса от 3 до 5 млн евро", - написал Ибрагимов в Twitter. В нынешнем сезоне Зинченко провел в составе "Уфы" 15 матчей и забил в них два гола. 

Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Россия Реал Спартак Озил Месут Кокорин Александр Гиггз Райан
Комментарии (3)
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SHIKARDOS
1450101332
Арсенал хочет усилиться Кокориным перед Барселоной
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Дима1960
1450172558
Кафельников-величайший футболист всех времен и народов,выше Пеле.
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Вомбат
1451811501
Про Кокорина - чисто пиар. Арсенал его и даром не возьмет.
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