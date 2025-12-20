Футбол — это не только искусство владения мячом, но и стремление к вершинам, воплощенное в завоеванных трофеях. Каждый кубок — это история триумфа, командного духа и, конечно, личного мастерства.

Среди десятков тысяч игроков, выходящих на поля, лишь единицы собирают коллекции наград, вызывающие восхищение широкой публики. На основе тщательного анализа данных из надежных источников, таких как Transfermarkt, IFFHS и официальных отчетов клубов и федераций, мы составили рейтинг десяти самых титулованных футболистов всех времен. Учитывая актуальную информацию на сентябрь 2025 года, этот список отражает официальные трофеи, завоеванные в клубных и международных соревнованиях. Здесь нет случайностей: каждый из этих футболистов оставил заметный след в истории Игры миллионов.

10. Давид Алаба (Австрия) – 34 титула

Универсал, способный играть в обороне (причем как в центре, так и на фланге) и в опорной зоне Давид Алаба открывает наш топ. В «Баварии» (2008–2021) он выиграл десять титулов чемпиона немецкой Бундеслиги, шесть Кубков Германии и две Лиги чемпионов (2013, 2020). Его способность играть на разных позициях сделала его практически незаменимым игроком в составе мюнхенской машины.

В мадридском «Реале» (2021–по н.в.) Алаба добавил к своей роскошной коллекции наград две Ла Лиги, еще две Лиги чемпионов (2022, 2024) и другие трофеи.

Со сборной Австрии крупных успехов не было, но его клубные достижения вызывают уважение (и зависть у нехороших людей). В настоящее время карьера опытного защитника пошла на спад – Давида частенько беспокоят травмы разной степени тяжести и ожидается, что летом 2026-го года австриец покинет «Сантьяго Бернабеу» и станет свободным агентом. У Алабы уже есть «вкусные» офферы из Саудовской Аравии и МЛС, однако не исключено, что он задержится в Европе еще на сезон-другой.

9. Райан Гиггз (Уэльс) – 35 титулов

Легендарный валлиец, который отыграл всю карьеру в составе одного клуба – «Манчестер Юнайтед». Он собрал 35 различных трофеев, однако его биография могла сложиться иначе.

Райан начинал свой путь к профессионалам в системе молодежных команд «Манчестер Сити». Ему дико повезло, что его заприметил менеджер Алекс Фергюсон, руливший «Манчестер Юнайтед» (в то время, разумеется, ни о каких рыцарских титулах речь еще не шла). Именно шотландец переманил Гиггза в «МЮ», а «горожане» расстались с Райаном не помышляя о том, кого они только что потеряли. Его вклад в эпоху Алекса Фергюсона огромен. Гиггз установил рекорд клуба по матчам (963), его дриблинг и пасы были визитной карточкой. Сборная Уэльса не принесла трофеев, но клубные достижения сделали его легендой.

После завершения карьеры футболиста Гиггз, как водится, подался в тренеры, однако скандалы в личной жизни серьезно мешают ему раскрыться (да и по сути вообще работать) в новом амплуа.

8. Криштиану Роналду – 35 титулов

Существует ли вообще хотя бы один рейтинг «топов» в футболе, который мог бы обойтись без наличия в нем Криштиану Роналду? Вопрос из области риторики.

Рон – машина голов и трофеев, с 35 наградами к 2025 году. В «Манчестер Юнайтед» (2003–2009, 2021–2022) — три АПЛ, Лига чемпионов 2008 года. В «Реале» (2009–2018) — пик: две Ла Лиги, пять Лиг чемпионов, рекордные 450 голов. В «Ювентусе» — две Серии A. С Португалией — Евро-2016, Лига наций УЕФА 2019 года и вторая Лига наций в 2025 году.

В настоящее время Криш бороздит просторы аравийской Про Лиги. В Саудовской Аравии дела идут не очень – туча индивидуальных наград, но без значимых побед на командном уровне. Роналду собирается исправить ситуацию в новом сезоне, когда у руля его «Аль-Насра» встал тренер Жорже Жезуш, уже выигрывавший Про Лигу, но с другим клубом («Аль-Хиляль»).

7. Серхио Бускетс (Испания) — 36 титулов

Опорный полузащитник Серхио Бускетс — невидимый герой, чьи 36 трофеев подчеркивают его важность. В «Барселоне» (2008–2023) он выиграл девять чемпионств испанской Ла Лиги, три Лиги чемпионов, где его перехваты и контроль темпа были незаменимы.

Серхио идеально дополнял Иньесту и Хави в «Барселоне», создавая баланс. Со сборной Испании — чемпионат мира 2010 года и два Евро. Сейчас Бускетсу 37 лет и он все еще играет в футбол на профессиональном уровне, выступая за «Интер Майами» в североамериканской лиге МЛС. Перед пенсией Серхио намерен пополнить свою богатейшую стену наград титулом чемпиона Major League Soccer.

6. Жерар Пике (Испания) — 37 титулов

Центральный защитник Жерар Пике — столп обороны, собравший 37 трофеев. В «Манчестер Юнайтед» он собирал медали скорее в статусе статиста, а вот после возвращения в «Барселону» стал одной из ключевых фигур на поле. Вместе с «блаугранас» бывший муж певицы Шакиры девять раз становился чемпионом испанской, четыре раза побеждал в розыгрышах ЛЧ.

Пике был идеальным партнером Карлеса Пуйоля, его умение читать игру не раз спасало «Барсу» от больших неприятностей.

Со сборной Испании Жерар становился чемпионом мира и дважды был триумфатором чемпионатов Европы. Завершил прокарьеру и сейчас активно занимается испанской медиалигой (да-да, это дело популярно отнюдь не только в России).

5. Андрес Иньеста (Испания) — 37 титулов

Испанский маэстро Андрес Иньеста — воплощение «тики-таки», чьи 37 трофеев — результат гениального видения поля. В «Барселоне» (2002–2018) он завоевал девять титулов Ла Лиги, четыре Лиги чемпионов, включая решающий гол в финале 2009 года против «Манчестер Юнайтед».

Иньеста был мозгом той «Барсы», его пасы определяли ритм игры. Со сборной Испании — вершина: Евро-2008, чемпионат мира 2010 года (гол в финале против Нидерландов) и Евро-2012. В «Виссел Кобе» (2018–2023) он добавил два японских кубка. Иньеста ценится не только за трофеи, но и за элегантность: его дриблинг и хладнокровие под давлением стали настоящей классикой.

4. Максвелл (Бразилия) — 37 титулов

Бразильский левый защитник Максвелл — тихий герой, чьи 37 трофеев собраны в четырех странах. В «Аяксе» (2001–2006) он выиграл четыре титула Eredivisie, два кубка Нидерландов и местные Суперкубки. В миланском «Интере» (2006–2009) -три Серии A. Затем в его биографии была «Барселона» (2009–2012): две Ла Лиги, Лига чемпионов 2009 года и другие награды.

Завершение большой карьеры в «ПСЖ» (2012–2017) принесло четыре Лиги 1 и множество кубков. С Бразилией — Кубок Конфедераций 2009 года.

Максвелл никогда не был суперзвездой, но приносил пользу и выделялся надежностью: минимум ошибок, максимум поддержки атаки. Его умение адаптироваться к топ-клубам демонстрирует, как универсальность приводит к успеху. Повесив бутсы на гвоздь начал осваивать ремесло футбольного скаута.

3. Хоссам Ашур (Египет) — 39 титулов

Египетский полузащитник Хоссам Ашур — легенда африканского футбола, чья карьера прошла в тени европейских звезд, но по числу трофеев он превосходит многих. В «Аль-Ахли» (2003–2019) Ашур стал сердцем команды, выиграв 13 чемпионатов Египта, шесть Лиг чемпионов КАФ и 11 национальных кубков. При его каденции «Аль-Ахли» стали величать «клубом века» в Африке.

Как это ни странно, но за национальную сборную Египта он отбегал всего лишь 15 матчей на официальном уровне, однако клубные достижения сделали его самым титулованным игроком «черного континента».

Ашур — пример преданности: один клуб, одна миссия. Его жесткий, но умный стиль игры обеспечивал контроль мяча и стабильность в середине поля.

2. Дани Алвес (Бразилия) — 44 титула

Бразильский защитник Дани Алвес — мастер правого фланга, чья коллекция трофеев поражает воображение. Начав свой европейский путь в «Севилье», он завоевал два Кубка УЕФА и чемпионат Испании. Золотая эра наступила в «Барселоне» (2008–2016): шесть титулов Ла Лиги, три Лиги чемпионов, включая триумфы 2009 и 2011 годов под руководством Пепа Гвардиолы.

Алвес был мотором «Барсы», его подключения к атакам создавали хаос в обороне соперников. В «Ювентусе» и ПСЖ он добавил Серию A и Лигу 1.

Сборная Бразилии принесла ему два Кубка Америки, Кубок Конфедераций и олимпийское золото 2020 года. Всего 44 титула, хотя личные скандалы омрачают его образ за пределами поля. На газоне же Алвес — эталон универсальности: 43 гола и 42 ассиста за «Барселону».

1. Лионель Месси – 46 титулов

На вершине списка – один из самых культовых футболистов в истории. С момента дебюта за «Барселону» в 2004 году он стал символом эпохи каталонского доминирования. Десять титулов Ла Лиги, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании и множество суперкубков — лишь часть его достижений. Переход в ПСЖ не принес ему большой радости (как признавался сам Лео), но позволил «плюсануть» в список командных наград три титула Лиги 1 и несколько побед в кубковых французских турнирах.

Вершиной карьеры легендарного мастера стали триумфы с Аргентиной: Кубок Америки 2021 года, Финалиссима 2022 года и долгожданный чемпионат мира 2022 года, где Месси был признан лучшим игроком.