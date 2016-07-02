Мхитарян переходит в «МЮ». Семью Ракитича атаковали хулиганы. Дайджест событий дня

«Боруссия» объявила о переходе Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян станет игроком «Манчестер Юнайтед». Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, армянский хавбек в ближайшее время присоединится к своей новой команде. Сумма трансфера и условия контракта не уточняются. В прошедшем сезоне Мхитарян провел за «Боруссию» в Бундеслиге 31 матч, в которых забил 11 голов.

Жена Нойштедтера сорвала трансфер футболиста в «Рубин»

Трансфер защитника Романа Нойштедтера в «Рубин» сорвался. Как сообщает источник, главной причиной стала жена Мона, которая категорически отказалась переезжать в Россию. Есть информация, что супруга пригрозила футболисту разводом. «Теперь Нойштедтер, видимо, станет игроком стамбульского «Фенербахче», — сообщает источник.

Инфантино: «ФИФА будет работать над тем, чтобы на матчах ЧМ-2018 судьей была женщина»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что на матчах чемпионата мира-2018 судьями могут стать женщины. «У меня есть предложение относительно чемпионата мира 2018 года – было бы замечательно, если бы в России женщина была бы судьей на матчах. ФИФА будет работать над этим, и мы посмотрим, что можно сделать», – сказал Инфантино.

«Интер» и «Зенит» проведут переговоры, в которые будут включены четыре футболиста

Представители «Зенита» и «Интера» на следующей неделе проведут переговоры о возможных трансферах. Сообщается, что в возможную сделку будут включены футболисты сине-бело-голубых Эсекьель Гарай и Аксель Витсель, а также игроки черно-синих Джейсон Мурильо и Стеван Йоветич.

Пять крутых трансферов, которые вы пропустили

В Хорватии совершено нападение на Ракитича и его семью

Группа неизвестных хулиганов атаковала виллу, в которой отдыхал с семьей полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич, сообщает Vecernji List. Источник сообщает, что нападение совершили шестеро неизвестных. Хулиганы камнями разбили все окна и сломали двери, а после этого скрылись в неизвестном направлении.

Погребняк отказал клубам Премьер-лиги и остался в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк отверг предложения «Уфы» и «Томи», которые хотели видеть его в своем составе. Футболист этим двум вариантам предпочел остаться в столичном клубе и выступать за бело-голубых в ФНЛ.

Дзагоев не сыграет в матче за Суперкубок

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пропустит матч за Суперкубок России против «Зенита», который состоится 23 июля. 26-летний игрок только недавно приступил к восстановительным процедурам на базе армейцев и ближайшие две недели будет работать по индивидуальной программе. По словам Дзагоева, он вернется в строй через четыре недели.

Гиггз покинул «Манчестер Юнайтед» после 29 лет, проведенных в клубе

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз покинул английский клуб. Отметим, что в качестве футболиста и управленца валлиец провел в стане «красных дьяволов» 29 сезонов. «Это важное решение для меня покинуть клуб, который стал моей жизнью с 14 лет. Пришло время для новой главы, и я очень переживаю насчет своего будущего. Я работал в лучшем месте, которое и не мог представить. Спасибо персоналу, болельщикам и всем, кто поддерживал меня. Очень тяжело говорить «до свидания» после стольких проведенных вместе лет», – сказал Гиггз.