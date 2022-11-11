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Райан Гиггз
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Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
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22:20
Слуцкий высказался об увольнении Бердыева из «Сочи»
21:54
Мане может уйти из «Баварии» из-за удара по лицу Сане
21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
2
20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
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Райан Гиггз - новости
Тренер
Имя
Райан
Фамилия
Гиггз
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
29 ноября 1973
Статистика
Новости
Статьи
Посты
11 ноября 2022
14:14
Рэшфорд стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги
27 октября 2022
10:47
Салах повторил достижение Гиггза и Анри в Лиге чемпионов
27 сентября 2022
22:48
Кантона назвал двух игроков, которыми восхищается
9 августа 2022
15:59
Стали известны детали жесткого обращения Гиггза с женщинами. Свою девушку он ударил головой, ее сестру – локтем
20 июня 2022
23:27
Гиггз покинул пост главного тренера сборной Уэльса. Он не работал 1,5 года из-за обвинений в домашнем насилии
1
20 апреля 2022
12:01
Мане догнал Гиггза по голам в АПЛ
17 марта 2022
07:41
Йылмаз стал третьим в списке самых возрастных авторов гола в плей-офф ЛЧ
2
8 января 2022
19:15
Эвра: «Лучший мой партнер? Люди ждут, что я назову Роналду или Руни, но я считаю таковым Гиггза»
1
6 апреля 2021
23:40
Модрич – самый возрастной игрок после Гиггза, отдавший голевую передачу в трех матчах ЛЧ подряд
2
10 декабря 2020
10:46
Ди Мария вышел на третье место по голевым пасам в ЛЧ. Больше только у Роналду и Месси
1
3 ноября 2020
18:06
Гиггз пропустит ближайшие матчи Уэльса из-за обвинений в насилии
1
09:38
The Telegraph: Гиггз арестован по подозрению в нападении на свою девушку
7
19 октября 2020
22:16
Фото
Блохин, Роналду, Роналдиньо и Анри номинированы на звание лучшего левого нападающего в истории
6
3 июня 2020
10:55
Гиггз: «Мне тяжело признавать, как болельщику «Манчестер Юнайтед», но «Ливерпуль» проводит фантастический сезон»
12 мая 2020
12:54
Гиггз – о конфликте Бекхэма и Фергюсона в 2002-м: «Дэвид переходил границы дозволенного»
1
19 апреля 2020
18:37
Фото
«Самая памятная дуэль в футболе. Оба были как звери». Евсеев вспомнил о противостоянии с Гиггзом
8
9 апреля 2020
01:07
Гиггз составил символическую сборную «Манчестер Юнайтед» и не включил в нее Роналду
9
3 января 2020
18:29
Гиггз: «Мне жаль Сульшера. Ему приходится отвечать на вопросы о Погба, который то покинет клуб, то травмирован, то еще где-то»
1
2 декабря 2019
17:47
Гиггз не разрешит Бэйлу играть в гольф во время Евро-2020
1
29 октября 2019
17:23
Гиггз: «Дайте Сульшеру деньги, чтобы купить игроков. Уле нужно время»
4
24 октября 2019
18:51
Гиггз: «Месси или Криштиану? Хотел бы сказать, что мой выбор – Роналду. Но Месси – гений»
2
5 октября 2019
08:50
Гиггз: «Надо дать Сульшеру время. Ему не повезло работать в эпоху Клоппа и Гвардиолы»
5
24 мая 2019
11:35
Ван Перси назвал лучших игроков, с которыми выступал в одной команде
5
19 марта 2019
21:20
Гиггз: «Ветераны «МЮ» сыграли более 2 тысяч матчей за клуб. Но Златану, конечно, виднее»
4
12 марта 2019
16:13
Гиггз: «Роналду – лучший профессионал, с которым я играл»
18 февраля 2019
09:56
Гиггз поддержал назначение Сульшера постоянным тренером «Манчестер Юнайтед»
3
14 февраля 2019
14:41
Умер тренер молодежной команды «МЮ», воспитавший Гиггза, Бекхэма, Невиллов и Скоулза
2
24 января 2019
16:59
Гиггз: «Переход в «Ювентус» сделает Рэмзи лучше»
1
19 декабря 2018
20:16
The Times: Моуринью отказался работать с Гиггзом, поскольку валлиец состоял в отношениях с женой брата
8
2 ноября 2018
19:18
Гиггз – об уходе Рэмзи из «Арсенала»: «У Аарона не будет недостатка в предложениях»
1
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