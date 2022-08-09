Стали известны детали жесткого обращения Гиггза с женщинами. Свою девушку он ударил головой, ее сестру – локтем

8 августа в Манчестере начались новые судебные разбирательства с участием Райана Гиггза.

48-летний валлиец обвиняется в домашнем насилии.

Предполагается, что он в ноябре 2020 года напал на двух женщин – свою бывшую девушку Кейт Гревилл и ее младшую сестру Эмму.

Из-за скандала Гиггзу пришлось покинуть пост главного тренера сборной Уэльса.

По словам прокурора, инцидент с нападением произошел, когда Гревилл решила расстаться с экс-футболистом «Манчестер Юнайтед».

Тогда Гиггз утратил контроль над собой и ударил девушку головой. В ситуацию вмешалась сестра пострадавшей, которая пыталась оттащить Райана, за что он преднамеренно ударил ее локтем в челюсть.

В итоге Кейт и Эмма сумели вызвать полицию, которая оперативно прибыла на место происшествия.

Впоследствии Гиггз преследовал свою бывшую девушку и угрожал отправить ее друзьям фотографии личного характера.