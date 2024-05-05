Алаба – в одном чемпионстве от рекорда топ-5 лиг Европы

Защитник «Реала» Давид Алаба вплотную приблизился к рекорду Райана Гиггза.

Австриец в 12-й раз в карьере выиграл национальный чемпионат:

10 – Бундеслигу с «Баварией»;

2 – Примеру с «Реалом».

12 чемпионств в топ-5 европейских лигах – это второй результат в истории. Больше только у Гиггза с «Манчестер Юнайтед» – 13.

Столько же побед в национальном чемпионате, как и Алаба, имеют Франсиско Хенто (все – с «Реалом»), Кингсли Коман (два – с «ПСЖ», два – с «Ювентусом», восемь – с «Баварией»), Томас Мюллер (все – с «Баварией») и Лионель Месси (десять – с «Барселоной» и два – с «ПСЖ»).